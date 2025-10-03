(Información remitida por la empresa firmante)

Johnnie Walker Vault y Olivier Rousteing presentan 'The Couture Blend', una firma de su audaz colaboración creativa

El director creativo de moda Olivier Rousteing y la maestra mezcladora Dra. Emma Walker presentan su segunda colaboración: The Couture Blend, un sorprendente homenaje a la evolución creativa y una audaz fusión de herencia y diseño de vanguardia.

LONDRES, 3 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Hoy se celebra el segundo lanzamiento de Johnnie Walker Vault y Olivier Rousteing: The Couture Blend, un homenaje a la evolución personal, al arte intrépido y a la tensión creativa.

Elaborado en Johnnie Walker Vault, un taller creativo oculto en las profundidades de Princes Street en Edimburgo, The Couture Blend sigue el éxito de Couture Expression, el primer lanzamiento bajo la plataforma de lujo Johnnie Walker Vault.

Lanzado a principios de este año como una muestra del arte de las mezclas, Johnnie Walker Vault aúna mezclas a medida, experiencias de lujo y colaboraciones con iconos culturales bajo una misma bandera visionaria.

The Couture Blend es un whisky escocés de lujo de edición limitada, centrado en la experimentación y el progreso. Concebido por Rousteing como la pieza central de su colección con Johnnie Walker Vault, es un manifiesto líquido de estilo, equilibrio y espíritu.

Traspasando los límites de lo que puede ser un whisky escocés de lujo, su perfil presenta whiskies modernos experimentales junto con whiskies añejos y fantasmas de destilerías cerradas hace tiempo. El diseño arquitectónico de la botella de Rousteing también fusiona tradición y reinvención, aportando su estética de alta costura radicalmente moderna para redefinir los códigos del whisky escocés de lujo.

El whisky se lanza en un momento significativo para Rousteing, coincidiendo con su 40º cumpleaños, un hito que describe como "entrar en un nuevo capítulo con sabiduría, libertad y serenidad". Para celebrarlo, la Dra. Emma Walker incluyó varios whiskies de al menos 40 años, combinándolos con whiskies experimentales y raros para crear una tensión única de sabor y estilo.

Para crear la mezcla, la Dra. Walker seleccionó solo 10 whiskies de Johnnie Walker Vault, una biblioteca líquida de 500 whiskies raros seleccionados de 10 millones de barricas de whisky escocés. Eligió whiskies fantasmas de destilerías cerradas como Port Dundas y Caledonian para contar una historia de tradición y rareza, combinándolos con whiskies pioneros de los años 80 y 90, como Benrinnes, Cragganmore y Cameronbridge. Expresiones contemporáneas de las últimas dos décadas, como Cardhu, Roseisle y Teaninich, aportaron experimentación en procesos y acabados.

"Me inspiré en la historia de progreso de Olivier a lo largo de los últimos cuarenta años, desde su autodescubrimiento inicial hasta su audaz creatividad moderna. En esta mezcla, me inspiré en whiskies progresivos y experimentales del pasado y del presente; whiskies que traspasan fronteras, tal como lo hace Olivier en la alta costura", dijo la Dra. Walker.

Continuó: "Elegí maltas excepcionales de Roseisle maduradas en barricas de vino para obtener sabores tropicales afrutados, un experimento de malta de chocolate picante de Teannich para notas de tonka, y una barrica fantasma de Port Ellen para una capa de humo única. Mezclarlas con los sabores clásicos de Johnnie Walker ha dado como resultado algo singular que espero capture el espíritu de Olivier".

El hilo conductor del progreso y la tensión creativa continúa en el diseño de Rousteing para The Couture Blend. Reinterpretó las proporciones de los decantadores de cristal de lujo, rindiendo homenaje a las botellas cuadradas icónicas de Johnnie Walker desde el siglo XIX. El resultado es un decantador arquitectónico que combina la herencia con una estética contemporánea más maximalista.

Escultural con hombros prominentes, la botella de cristal está coronada por un tapón cuadrado de gran tamaño. Este juego de proporciones evoca la audaz sastrería de Rousteing, a la vez que se mantiene fiel a la tradición de Johnnie Walker. El decantador está revestido de oro, y algunos minoristas también ofrecen un collar personalizable grabado con las iniciales del coleccionista.

Rousteing comentó: "Quería crear algo que capturara la tensión entre el minimalismo y el maximalismo, que despertara la conversación y la curiosidad, anclado en el presente, pero a la vez futurista y atemporal. Me encantó la paradoja del cristal puro y el oro decadente, y el tapón de gran tamaño remató el decantador. Para un whisky tan único, que combina lo antiguo con lo nuevo, lo tradicional con lo experimental, me pareció la obra de arte perfecta e inesperada para atesorar".

Añadió: "En cada desfile de alta costura, hay un look diseñado para dejar atónitos a los espectadores: la firma de la colección. Para mí, The Couture Blend es precisamente eso".

Con solo 1.500 decantadores de cristal numerados individualmente, el precio de venta recomendado para The Couture Blend es de 2.500 dólares, disponible en tiendas de lujo seleccionadas.

