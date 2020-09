Johnson Controls abre un centro de innovación digital de vanguardia en Singapur (1)

-- El centro liderará, junto con los grandes socios, nuevas demandas de seguridad y sostenibilidad en espacios conectados

-- Basado en la nueva serie de soluciones conectadas de la Compañía, conocida como OpenBlue, está diseñado para hacer los espacios compartidos más seguros, ágiles y sostenibles

-- Complementa la red existente de Johnson Controls de centros de innovación globales, acelerando la transformación digital

CORK, Irlanda, 17 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- Johnson Controls [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2920710-1&h=1820935377&u...], el líder global de edificios inteligentes y sostenibles, ha anunciado hoy la apertura oficial de su Centro de Innovación OpenBlue de 50 millones de dólares estadounidenses para crear un entorno construido preparado para el futuro para Singapur y la región. La nueva planta, localizada dentro de la School of Design and Environment (SDE), en la National University of Singapore (NUS), será un laboratorio vivo para una nueva clase de aplicaciones personalizables y sin contacto construidas sobre Johnson Controls unificando la serie de tecnología digital, OpenBlue. Junto con su ecosistema de socios --que incluye NUS y Microsoft-- el centro está liderando el uso de un lenguaje de configuración común que une la tecnología de creación de núcleo, así como los datos de conducta, bienestar y espaciales para desarrollar soluciones que cubren nuevas demandas de seguridad y sostenibilidad en espacios conectados.

El comunicado es una prueba del compromiso de Johnson Controls de desarrollar soluciones digitales que puedan mejorar el rendimiento, fiabilidad, seguridad y uso de energía de edificios y sus ocupantes. Permitirá a la compañía seguir construyendo tecnologías únicas e innovaciones desde sitios de vanguardia similares en los que actualmente opera:

-- Cork (Irlanda) -- Milwaukee y Birmingham (EE. UU.) -- Wuxi (China) -- Pune (India) -- San José (Costa Rica)

Estos centros están diseñados para acelerar la reinvención de vida urbana, con importantes mejoras dirigidas a la innovación digital.

"La inteligencia artificial y al aprendizaje basado en máquina desempeñarán un papel prominente en remodelar cómo creamos comodidad para personas y eficiencia energética en un edificio", dijo Mike Ellis, vicepresidente ejecutivo y director de consumo y digital para Johnson Controls. Nuestro enfoque sin precedentes de coinnovación de tecnologías de vanguardia a través de colaboraciones como NUS generará una mayor innovación y una verdadera diferenciación para nuestros clientes".

El centro de 240 metros cuadrados, alojado en SDE4, el primer edificio de energía neto-cero de nueva construcción, tendrá sensores adaptados en el espacio interior, incluyendo la ventilación superior para medir el flujo de aire. El personal de laboratorio y los investigadores colaboradores recogerán y analizar los datos utilizando la serie de tecnología unificadora de Johnson Controls para obtener un conocimiento cualitativo y cuantitativo de las interacciones entre la tecnología, bienestar y entornos de interior. El ecosistema de socios aprovechará la inteligencia generada desde el centro para crear soluciones basadas en la evidencia para espacios interiores conectados, más saludables y más seguros.

NUS servirá como sitio de pruebas para las soluciones pioneras OpenBlue Innovation Center, que ayudará a la universidad en sus actuales esfuerzos por desarrollar un campus inteligente, sostenible y seguro para su personal y estudiantes. La colaboración también incluye investigación conjunta e innovación en las áreas de entornos construidos y urbanos, particularmente en análisis de datos, sostenibilidad y operaciones, así como personas y bienestar. También habrá oportunidades para colaboraciones en programas de enseñanza y prácticas.

La serie de tecnología unificadora destacada de Johnson Controls, OpenBlue, es una serie completa de soluciones y servicios conectados que combina los 135 años de la Compañía creando experiencia con tecnología digital de vanguardia. Esta plataforma digital abierta, al integrarse con los sistemas de creación de núcleos de Johnson Controls y mejorados por los socios de ecosistema, conecta sistemas tradicionalmente independientes para crear nuevas capacidades para usos del espacio más seguros, más ágiles y sostenibles.

Con apoyo del Singapore Economic Development Board, la planta tendrá más de 100 empleados en cuatro años. Johnson Controls emplea actualmente a unos 800 empleados en Singapur, y tiene productos instalados en muchos de los edificios comerciales de Singapur. La inversión marca el compromiso de la compañía de encabezar la creación y adopción de soluciones disruptivas para la industria del entorno construido en la región.

Acerca de Johnson Controls:

En Johnson Controls, transformamos los entornos donde viven, trabajan, aprenden y juegan las personas. Desde optimizar el rendimiento de construcción a mejorar la seguridad y la comodidad, impulsamos los resultados que más nos importan. Cumplimos nuestra promesa en industrias como la sanidad, educación, centros de datos y fabricación. Con un equipo global de 105.000 expertos en más de 150 países y más de 130 años de innovación, somos la fuerza detrás de la misión de nuestros clientes.

