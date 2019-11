COMUNICADO: Jolywood aborda los beneficios de los módulos fotovoltaicos bifaciales tipo N en Solar Asset Management MENA 2019

Publicado 25/11/2019 14:57:01 CET

TAIZHOU (China), 25 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- El Dr. Liu Zhifeng, director de Jolywood Taizhou, el principal fabricante de módulos fotovoltaicos de China, fue invitado al Solar Asset Management MENA 2019 para presentar las características clave de los módulos bifaciales tipo N, que han aumentado significativamente la TIR (tasa interna de rentabilidad) de las plantas de energía solar en Oriente Medio. Organizado por SolarPlaza, el acto reunió a cientos de representantes e inversores en el sector de la energía solar de proveedores mundiales de EPC (ingeniería, aprovisionamiento y construcción), instituciones de pruebas y OEM (fabricantes de equipos originales) bajo un mismo techo los días 17 y 18 de noviembre, con sesiones para hablar del entorno de inversión, las oportunidades de financiación, los controles de calidad y la gestión de activos para el mercado fotovoltaico.

Los estados de Oriente Medio y África del Norte (MENA) han experimentado un aumento en las instalaciones de plantas solares en los últimos años. La abundancia de sol durante todo el año ha hecho de la región un lugar ideal para la energía solar, sin embargo, los intensos niveles de calor amenazan muchas de las tecnologías disponibles en la actualidad, lo que lleva a cuestionar la viabilidad de la energía solar en la región.

El Dr. Liu afirmó: «Las tormentas de arena y calor extremo han planteado grandes desafíos a la eficacia de los sistemas fotovoltaicos instalados en la región. Los módulos bifaciales de alta eficiencia tipo N de Jolywood están diseñados para la dinámica climática y las características geográficas de Oriente Medio, proporcionando una solución eficaz para que los inversores garanticen un mayor retorno de la inversión de las plantas solares construidas en la región».

Durante la conferencia, Jolywood presentó sus soluciones innovadoras para abordar el desarrollo de la energía solar en Oriente Medio a los líderes de la industria mundial. Con la prioridad puesta en la eficiencia, la tasa de conversión y la fiabilidad, el Sr. Liu elaboró las características de las tecnologías de baterías NTOPCon que ayudan a abordar los problemas relacionados con el calor intenso y a impulsar los beneficios a largo plazo para los inversores locales:

-- La primera es la alta eficiencia. La eficiencia de producción en serie de las células solares NTOPCon de Jolywood ha alcanzado el 23,2%, y la capacidad de producción en serie de los módulos ha alcanzado los 440-455W, significativamente superior a la disponible en la actualidad. Las estadísticas basadas en pruebas ambientales en el Medio Oriente estiman que cada 10W de aumento en la potencia del módulo bifacial Jolywood puede reducir los costos del BOS (balance of system) en ¢1. -- El segundo es el elevado aumento de la potencia. La superficie altamente reflectante en la región desértica significa que el incremento máximo de potencia de los módulos bifaciales tipo N de Jolywood puede alcanzar hasta el 27,3%. De acuerdo con las estadísticas de pruebas de terceros, el aumento de potencia de los productos bifaciales tipo N de Jolywood es entre un 5 y un 7% mayor que el de los productos bifaciales PERC y entre un 13 y un 15% mayor que el de los productos mono faciales PERC. -- En tercer lugar, la alta fiabilidad. La resistencia al calor se ha identificado como un criterio importante para la estabilidad a largo plazo de los módulos solares. Particularmente la exposición a largo plazo a temperaturas extremas conduce a la luz y a una elevada degradación inducida por la temperatura (LeTID). La temperatura media de trabajo de un módulo solar está por encima de 75 grados centígrados, lo que significa que los problemas de LeTID deben abordarse en esta región. Los módulos de tipo N tienen la ventaja inherente de una LeTID inferior, lo que los convierte en la elección ideal para tales condiciones. Para abordar este problema crítico, Jolywood ha optimizado sus módulos para la mitigación de la degradación por luz (LID, por sus siglas en inglés), reduciéndola del 1% en el primer año al 0,4% en los años siguientes, lo que equivale a un 6,32% más de generación de energía en 25 años según el cálculo de ambas condiciones.

Desde el lanzamiento del producto, los módulos bifaciales NTOPCon de Jolywood han sido bien recibidos por los instaladores locales. Sólo en 2019, Jolywood ha suministrado 500MW acumulados a Oriente Medio, incluyendo el proyecto de 125MW en Omán, la mayor planta de energía solar de tipo N del mundo. Está previsto que la planta se conecte a la red nacional en diciembre.

Jolywood (SZ: 300393) es el líder mundial en desarrollo, producción y comercialización de células solares bifaciales monocristalinas de tipo N y módulos bifaciales de alta eficiencia. Fundada en 2008, Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co. Ltd. (Jolywood Suzhou) es el mayor fabricante mundial de láminas fotovoltaicas posteriores, con una capacidad de producción anual de más de 100 millones de metros cuadrados. Jolywood (Taizhou) Solar Technology Co. Ltd. (Jolywood Taizhou), filial propiedad de Jolywood Suzhou, fue fundada en 2016 y encabeza la industria solar mundial con 2,4 GW en capacidad de fabricación de células solares bifaciales tipo N desde 2017.

