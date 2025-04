(Información remitida por la empresa firmante)

Jonathan Monk en Parking

Madrid, 3 de abril de 2025.- El artista británico presenta Hand In Glove Compartment (After George Maciunas) una nueva instalación site-specific para Parking en Barcelona.

Jonathan Monk (1969, Leicester, UK) reproduce, reinterpreta y reexamina obras fundamentales del arte conceptual y minimalista a través de medios ingeniosos e irreverentes. En 2009, declaró: La apropiación es algo que he utilizado o con lo que he trabajado en mi arte desde que empecé la escuela de arte en 1987. En esa época (y aun ahora) me di cuenta de que ser original era casi imposible, así que intenté utilizar lo que ya estaba disponible como material de partida para mi propia obra. A través de pinturas murales, monocromos, escultura efímera y fotografía, reflexiona sobre la tendencia del arte contemporáneo a devorar referencias, rindiendo homenaje simultáneamente a figuras como Sol LeWitt, Ed Ruscha, Bruce Nauman o Lawrence Weiner, al tiempo que desmitifica el proceso creativo.

Si hay una serie icónica de intervenciones públicas en la práctica contemporánea, sin duda, son los billboards que realizó Felix González-Torres a principios de la década de los 90. No es de extrañar, pues, que cuando Jonathan Monk comenzó su investigación para su pieza en Parking, irremediablemente recalara en las obras de González-Torres. Entre los distintos billboards, uno resaltó por encima del resto: “Untitled” (For Jeff), 1992. Esta obra consiste en una fotografía en blanco y negro de la palma de una mano, que ocupa casi la totalidad del billboard. Monk relacionó rápidamente esta pieza con “Hand In Glove” (1975), una edición del artista lituano George Maciunas, miembro fundador de Fluxus. La edición de Maciunas incluye un papel de carta con una mano impresa en blanco y negro y un sobre con un guante impreso.

Para su obra en Parking, Monk ha colocado el guante de Maciunas en la pared principal y ha instalado un vinilo translúcido con la imagen de la mano en el vidrio frontal. Con la ironía que caracteriza su trabajo, Monk propone una reinterpretación de la obra de Maciunas, sobredimensionándola y llevándola al ámbito del arte público, estableciendo un diálogo entre las obras de Maciunas y Félix González-Torres. Además, hace un guiño humorístico al espacio en sí, titulando su obra Hand In Glove Compartment, en referencia al uso obsoleto de las guanteras de los coches.

Jonathan Monk vive y trabaja en Berlín. Se graduó en Bellas Artes por el Leicester Polytechnic y continuó sus estudios en la Glasgow School of Art. A lo largo de su extensa carrera, ha expuesto en museos e instituciones de todo el mundo, incluyendo el Palais de Tokyo en París, el Irish Museum of Modern Art en Dublín, el Institute of Contemporary Art en Londres y el Museum Kunst Palast en Düsseldorf. También ha participado en numerosas exposiciones colectivas, destacando la Whitney Biennial (2006), la Biennale di Venezia (2003, 2009), la Berlin Biennale (2001) y la Taipei Biennial (2000). Sus obras forman parte de las colecciones más importantes del mundo, entre las que se encuentran la Tate Collection en Londres, el MOCA en Los Ángeles, la Collection Lambert en Avignon y el Guggenheim Museum of Art en Nueva York.

