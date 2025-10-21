Jordi Damià, consejero delegado de Grupo Setesca, ponente en Info-Tech LIVE 2025 en Barcelona

(Información remitida por la empresa firmante)

Info-Tech Research Group ha anunciado a Jordi Damià, consejero delegado de Grupo Setesca y profesor de Dirección Estratégica, como ponente destacado de Info-Tech LIVE 2025 en Barcelona. En el evento, que tendrá lugar los días 21 y 22 de octubre en SLS Barcelona, Damià impartirá su sesión, El futuro del CIO: qué esperan las empresas de los departamentos de TI.

LONDRES, 21 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Info-Tech Research Group, un líder global en investigación y asesoría de TI, ha confirmado a Jordi Damià, consejero delegado de Grupo Setesca y Profesor de Dirección Estratégica, como uno de los ponentes destacados que se unirán al programa de Info-Tech LIVE 2025 en Barcelona. La conferencia de dos días, que tendrá lugar del 21 al 22 de octubre en SLS Barcelona, reunirá a CIO, altos ejecutivos de TI y líderes tecnológicos de EMEA para explorar cómo la TI puede impulsar la transformación, la innovación y el impacto medible bajo el tema de la conferencia LIVE 2025 de Info-Tech, Transformar TI. Transformar todo.

Con una amplia experiencia en transformación estratégica y desarrollo de liderazgo, Damià ha asesorado a organizaciones en la alineación de la tecnología y la estrategia empresarial. Su perspectiva sobre cómo los CIO pueden liderar la reinvención digital y fomentar la agilidad empresarial resultará muy atractiva para los asistentes de LIVE, quienes se enfrentan a un cambio exponencial y a la incertidumbre.

Damià es ingeniero de telecomunicaciones y su carrera evolucionó rápidamente hacia la transformación de procesos de negocio. En 2007, fundó SETESCA, una consultora especializada en procesos de negocio y TI. Aquí, se centró en la gestión estratégica del cambio para organizaciones como el Grupo Núria y la Universidad de Barcelona, donde también ocupó el cargo de director general. Actualmente, Damià es consejero delegado de SETESCA y SETESCA TALENT, además de profesor asociado de Estrategia Empresarial. También imparte clases y dirige programas sobre transformación digital en importantes instituciones educativas.

'Jordi Damià aporta una combinación poco común de conocimiento académico y experiencia ejecutiva en el mundo real,' dijo Nigel Bowles, vicepresidente, Info-Tech Research Group, Reino Unido. 'Su experiencia en transformación empresarial y desarrollo de liderazgo ofrecerá a los asistentes una perspectiva sólida sobre cómo los CIO pueden evolucionar su rol para satisfacer las crecientes expectativas organizacionales, a la vez que construyen carreras profesionales exitosas y preparadas para el futuro.'

Qué esperar de Info-Tech LIVE 2025 en BarcelonaInfo-Tech LIVE 2025 en Barcelona presentará un programa dinámico de conferencias magistrales, talleres, mesas redondas y reuniones individuales con analistas que brindarán a los líderes de TI información basada en la investigación y herramientas prácticas. Estas sesiones seleccionadas abordarán temas de actualidad, como la TI exponencial, la adopción de IA, la resiliencia en ciberseguridad y el desarrollo del liderazgo, proporcionando a los asistentes las estrategias necesarias para alinear la tecnología con los resultados empresariales e impulsar el crecimiento empresarial en EMEA y más allá.

