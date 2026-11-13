Jordi Nicolás Andreu aborda la inflamación silenciosa y NRF2 en las enfermedades crónicas - Letrame Grupo Editorial

(Información remitida por la empresa firmante)

El divulgador Jordi Nicolás Andreu publica 'Enfermedades crónicas y activación de NRF2. Revertir la inflamación silenciosa desde la raíz', una completa guía de salud preventiva editada junto a Letrame Grupo Editorial

MURCIA. 13 de noviembre de 2026 — La literatura científica, la divulgación sobre medicina preventiva y el bienestar biológico reciben una aportación de notable rigor y profundidad con la publicación de Enfermedades crónicas y activación de NRF2. Revertir la inflamación silenciosa desde la raíz, la obra debut del investigador y autor Jordi Nicolás Andreu. Nacido en Sabadell (Barcelona) y residente en Murcia, el autor articula un exhaustivo tratado de no ficción orientado a desentrañar los mecanismos fisiológicos que originan las patologías degenerativas modernas, ofreciendo herramientas prácticas para restaurar el equilibrio celular desde el estilo de vida.

La génesis del libro responde a una experiencia biográfica transformadora. Tras padecer durante años las consecuencias de hábitos cotidianos perjudiciales que deterioraron gravemente su organismo, Nicolás Andreu experimentó un punto de inflexión decisivo al someterse a un protocolo de ayuno prolongado de diez días y adoptar una alimentación basada en alimentos integrales de origen vegetal (WFPBN, por sus siglas en inglés). La drástica mejoría en sus parámetros clínicos y vitales impulsó al autor a dedicar meses de investigación para estructurar un marco teórico y práctico que explicase el impacto determinante de la glucemia posprandial, la microbiota intestinal, el descanso reparador y el contacto con los entornos naturales en la salud humana.

Enfermedades crónicas y activación de NRF2 examina el puente histórico que une la sabiduría médica clásica con los descubrimientos moleculares más recientes. Tomando como referencia la célebre premisa de Hipócrates de Kos —todas las enfermedades comienzan en el intestino— y las investigaciones higienistas de figuras como John H. Tilden, Arnold Ehret, René Quinton o Vincent Priessnitz, la obra profundiza en el papel protector de la vía NRF2, un regulador maestro del sistema de defensa antioxidante celular cuya activación permite neutralizar el estrés oxidativo y combatir la inflamación silenciosa desde su origen.

Un puente riguroso entre la evidencia científica y la práctica clínica diaria

Lejos de los manuales de salud convencionales o los compendios de consejos superficiales, el volumen destaca por su enfoque resolutivo y su sólida base documental. A través del análisis de estudios observacionales del siglo XX, la acción biológica de los flavonoides y la modulación del microbioma, Nicolás Andreu propone una nueva cosmovisión sobre el origen de los trastornos crónicos contemporáneos, dirigida tanto a ciudadanos que buscan optimizar su longevidad como a profesionales sanitarios interesados en ampliar su perspectiva clínica hacia la medicina de estilo de vida.

El objetivo de este trabajo es divulgar conceptos esenciales sobre la raíz biológica de la enfermedad que con frecuencia se ignoran en el ritmo de vida actual. No se trata solo de aliviar síntomas, sino de comprender por qué enfermamos y dotar al organismo de las condiciones necesarias para regenerarse desde la base celular, explica Jordi Nicolás Andreu, quien ya proyecta la traducción de la obra a otros idiomas y la presentación de casos clínicos en publicaciones científicas especializadas.

El respaldo editorial de Letrame Grupo Editorial en la divulgación médica

El proceso de corrección de estilo, maquetación, producción material y difusión comercial de Enfermedades crónicas y activación de NRF2 ha dispuesto del acompañamiento integral de Letrame Grupo Editorial. La labor desempeñada por el equipo de la editorial ha permitido estructurar un manuscrito denso y altamente técnico en una publicación de lectura ágil, cuidada en todos sus parámetros editoriales y distribuida en librerías físicas y plataformas digitales internacionales.

La acogida del libro entre los primeros lectores y especialistas en nutrición y prevención ha comenzado a generar opiniones muy favorables por su capacidad para traducir conceptos biológicos complejos en pautas prácticas de intervención cotidiana. Esta positiva recepción refuerza las opiniones Letrame como un aval contrastado para aquellos divulgadores e investigadores independientes que asumen el reto de publicar un libro con solidez metodológica, rigor científico y una clara vocación de servicio a la sociedad.

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