COMUNICADO: Jorge Branger, el joven emprendedor que revolucionará el 2020

A sus 22 años Jorge Branger es considerado según Entrepreneur como uno de los 10 Genios del Marketing Digital & según la revista Emprendedores como uno de Los Millennials a los que no hay que perder la pista. Branger es conocido en las redes como "Sr.Millennial" o el "Rey de LinkedIn", además de ser cofundador de Flyt! Experience la primera productora de experiencias para creadores de contenido en España "El Uber Eats para Influencers"

Jorge Branger es un estratega digital, productor de experiencias y joven emprendedor que con apenas 22 años lleva a sus espaldas 2 empresas, un amplio conocimiento del marketing digital, una gran comunidad de seguidores en las redes sociales donde promueve el #MovimientoMillennial y unas ganas insaciables de “comerse el mundo”.

Mientras continuaba sus estudios universitarios en The College For International Studies una prestigiosa universidad en el centro de Madrid. Branger empezó su trayectoria “empresarial” como relaciones públicas, trabajando en las discotecas referentes de la noche madrileña. Sin embargo confiesa que;

"El mundo de la noche, es probablemente el sector más tóxico para trabajar si no sabes gestionar el agotamiento físico, mental y emocional, por ello me vi forzado a cambiar de rumbo y emprender.”

A principios del 2017, la vida nocturna le hizo caer en una espiral de malos hábitos que acabaron en crisis de ansiedad y ataques de pánico. Jorge Branger dejó temporalmente los estudios universitarios y tras una temporada de introspección y retiro espiritual, transformó su mentalidad y decidió emprender.

"Tuve que dejar todos los malos hábitos de golpe, y di un giro 180 grados en mi vida cuando descubrí el maravilloso mundo del emprendimiento. Me di cuenta de que siempre he sido una persona inquieta que busca crear cosas mayores que uno mismo. Dejar un legado y comerme el mundo son mi verdadera misión de vida, en la fiesta eso no se consigue".

En 2017 y con tan solo 19 años Branger fundó una agencia de marketing digital especializada en Influencers llamada Fluence Spain. En Fluence Spain desarrollan y gestionan campañas de publicidad creativa en redes sociales, mientras humanizan el contenido y potencian el alcance de las acciones con Influencers (creadores de contenido, con una gran comunidad de seguidores en redes sociales).

Un año más tarde, en 2018 co-fundó Flyt! Experience, tras ver una necesidad en el sector del Influencer Marketing. Flyt! Experience es la primera productora de experiencias para Influencers, una plataforma donde los Influencers pueden reservar, disfrutar y compartir experiencias (tales como restaurantes, hoteles, ocio, entretenimiento etc) a cambio de contenido en las redes sociales.

Flyt! Experience profesionaliza y gestiona las colaboraciones con Influencers y celebridades, haciéndolas asequibles para cualquier marca que tenga una experiencia “Instagrameable” (digna de ser compartida,comentada, o likeada) que ofrecer. Gestionan entre 8-15 Influencers por experiencia al mes. Además, en Flyt! ya cuentan con más de 300 Influencers y celebridades en Madrid con un alcance total de más de 30 millones de personas (más de la mitad de la población Española).

El influencer marketing en España es extremadamente rudimentario y le queda mucho todavía por profesionalizarse, nosotros en Flyt! podemos decir con plena seguridad que hemos conseguido una profesionalización en las colaboraciones con Influencers óptima. Segmentamos a los Influencers, nos aseguramos de que ambas partes (tanto el influencer cómo la marca) cumplan su parte del “trato” en la colaboración y finalmente hacemos un reporte analítico final para que la marca pueda ver los impactos conseguidos en todas las colaboraciones.

Tras sumergirse en el mundo del Influencer Marketing y las redes sociales, Jorge Branger se dio cuenta del potencial que habia en plataformas “emergentes” como LinkedIn.

"Al igual que paso con Facebook, que empezó como una red social para universitarios, Twitter como un servicio de mensajería, Instagram como un portal de fotos, Tiktok como editor de vídeos musicales & LinkedIn para buscar trabajo, las plataformas maduran y se adaptan a las nuevas necesidades de los usuarios. Por ello las redes sociales van a seguir creciendo de manera exponencial, en especial LinkedIn para empresarios y profesionales, ya que el algoritmo favorece a los creadores de contenido".

Jorge Branger empezó a crear contenido en LinkedIn y en menos de un año fue nombrado por Entrepreneur como uno de Los 20 Influencers más importantes de LinkedIn.

Actualmente Branger, está trabajando en uno de sus proyectos más ambiciosos hasta el momento, un libro que pretende recopilar las historias de los jóvenes emprendedores más disruptivos de España. El libro se llama #MovimientoMillennial y tiene como objetivo demostrar que los millennials no son “la generación perdida” como algunos afirman.

