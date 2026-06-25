Jorge De Miguel y Vivir de DJ impulsan la profesionalización del entretenimiento musical en España - Vivir de DJ

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 25 de junio de 2026.- La creciente especialización del sector de los eventos privados ha transformado la forma en que se gestionan los servicios de entretenimiento musical en España. En un mercado cada vez más exigente, donde la experiencia del asistente y la calidad de la organización adquieren un papel determinante, surgen iniciativas orientadas a profesionalizar una actividad que durante años ha estado marcada por la informalidad. En este escenario destaca la figura de Jorge De Miguel, fundador de LAFEST y creador de Vivir de DJ, un proyecto que combina la gestión de eventos musicales con la formación especializada para DJs que buscan desarrollar una carrera profesional sostenible.

LAFEST, una agencia orientada a profesionalizar el sector de los eventos musicales

La trayectoria de Jorge De Miguel dentro de la industria musical comenzó detrás de las cabinas de DJ, una experiencia que le permitió conocer de primera mano las necesidades y desafíos de los profesionales del sector. A partir de ese conocimiento nació LAFEST, una agencia especializada en DJs y entretenimiento para eventos que ha desarrollado un modelo basado en la organización profesional, la calidad del servicio y la optimización de la experiencia tanto para clientes como para artistas.

La agencia ha centrado su crecimiento en la creación de una estructura sólida capaz de ofrecer soporte operativo, coordinación profesional y procesos claramente definidos para todas las partes implicadas. Este enfoque ha contribuido a generar un entorno de trabajo más estable para los DJs, al tiempo que proporciona a empresas, organizadores y particulares una mayor garantía en la contratación de servicios musicales para celebraciones privadas, bodas y eventos corporativos.

La evolución de este modelo ha permitido que LAFEST amplíe progresivamente su presencia en distintas ciudades españolas y gestione un volumen creciente de celebraciones cada año. La compañía se encuentra actualmente próxima a alcanzar los 600 eventos anuales, una cifra que refleja la consolidación de su actividad dentro del mercado nacional del entretenimiento para eventos.

Vivir de DJ, formación práctica para construir una carrera profesional estable

La experiencia acumulada a través de LAFEST permitió identificar una necesidad recurrente entre numerosos profesionales del sector. Aunque muchos DJs cuentan con una sólida preparación técnica y artística, existe una carencia significativa en áreas relacionadas con la gestión empresarial, la captación de clientes, el posicionamiento profesional y el desarrollo comercial de la actividad.

Con el objetivo de cubrir esa necesidad nació Vivir de DJ, una iniciativa formativa diseñada para proporcionar herramientas prácticas orientadas al mercado real de los eventos privados. El programa aborda aspectos fundamentales para la construcción de una carrera profesional sostenible, incluyendo estrategias de marketing, creación de marca personal, negociación con clientes, fijación de tarifas y gestión de oportunidades laborales.

A diferencia de otros enfoques centrados exclusivamente en la técnica musical, Vivir de DJ pone el foco en la viabilidad económica de la profesión y en la generación de oportunidades dentro de un segmento que mantiene una demanda constante durante todo el año. El objetivo es facilitar que los participantes desarrollen una actividad profesional estructurada, respaldada por conocimientos de negocio y una visión a largo plazo.

Una comunidad enfocada en el crecimiento profesional

Además de la formación, el proyecto ha favorecido la creación de una comunidad integrada por profesionales que comparten experiencias, conocimientos y oportunidades relacionadas con el sector de los eventos. Este entorno colaborativo contribuye a reforzar el aprendizaje práctico y fomenta el intercambio de información entre DJs con diferentes niveles de experiencia.

La combinación entre actividad empresarial y formación especializada ha situado a Jorge De Miguel como una de las voces vinculadas a la profesionalización del entretenimiento musical en España. Tanto la expansión de LAFEST como el desarrollo continuo de Vivir de DJ reflejan una apuesta por consolidar modelos de trabajo más estructurados y sostenibles dentro de una industria en constante evolución.

La creciente demanda de servicios musicales de calidad para eventos privados y corporativos continúa generando nuevas oportunidades para los profesionales del sector. En este contexto, iniciativas como Vivir de DJ contribuyen a impulsar una visión más profesionalizada de la actividad, basada en la formación, la especialización y la creación de estructuras capaces de ofrecer estabilidad tanto a los artistas como a los clientes.

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