José Ballesteros Alcalá - CICCP

(Información remitida por la empresa firmante)

La distinción reconoce una trayectoria de liderazgo y saber hacer en la ejecución de infraestructuras tan emblemáticas como la Torre Pelli, la primera línea del Metro de Sevilla, el puente de Cádiz o las presas del Arenoso, la Breña y Yeguas

Sevilla, 27 de noviembre de 2026.- La Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha concedido el premio Ingeniero del Año 2026 a José Ballesteros Alcalá (Andújar, 1959), en reconocimiento a sus cuatro décadas de trayectoria profesional y a su contribución al desarrollo y modernización de Andalucía, donde ha estado al frente de muchas de las grandes obras que han marcado los hitos del avance en la comunidad.



La concesión de esta distinción fue acordada el pasado 29 de octubre por la Junta Rectora de Caminos Andalucía, atendiendo a sus indudables méritos profesionales y su trayectoria. La entrega del galardón tendrá lugar el próximo 16 de diciembre en Sevilla y contará con la participación del Viceconsejero de Fomento y Movilidad de la Junta de Andalucía, Eduardo D. Gutiérrez García, que será el encargado de presentar al premiado.



Vinculado durante 38 años al grupo ACS, principalmente a la constructora Dragados, donde ocupó diferentes puestos de alta responsabilidad hasta su jubilación en 2024, Ballesteros Alcalá retomó la actividad profesional en 2025 de la mano de VILOR, para contribuir a la implantación de esta empresa en Andalucía como responsable de la Zona Sur.



A excepción de una etapa de cinco años en Sudamérica (2014-2019), ha desarrollado su carrera en Andalucía, dando nombre durante cuatro décadas a las infraestructuras que han creado historia. Entre ellas figuran actuaciones tan emblemáticas como la A-4 entre La Luisiana y Carmona, el Estadio Olímpico de Sevilla, la Torre Pelli, la primera línea del Metro de Sevilla, el puente de Cádiz, las presas del Arenoso, Yeguas y la Breña, los túneles y viaductos de la línea ferroviaria Córdoba-Málaga, el dique exento del puerto de Algeciras, así como otras intervenciones destacadas en los puertos de Huelva, Cádiz, Almería o Motril.



Este bagaje da buena muestra de la contribución de José Ballesteros Alcalá al desarrollo de Andalucía. Bajo su mando, como director de Dragados Andalucía, esta empresa pasó de facturar entre 20 y 30 millones de euros a alcanzar los 200 millones. Sobresale también su constante apoyo y defensa de la profesión y su colaboración asidua con el Colegio.



El Ingeniero del Año 2026 se muestra "enormemente agradecido" por este reconocimiento, que considera "el mayor honor que podía tener después de más de 40 años de profesión", en los que ha sido testigo de la transformación del sector de la construcción y de su recuperación tras la crisis. En este sentido, lamenta la pérdida de capital humano cualificado y experimentado que nunca regresó a la construcción tras aquellos años, una circunstancia que contribuye a acentuar la escasez de profesionales que aqueja actualmente al sector.



El papel de la Ingeniería en la toma de decisiones

En relación con los retos que afronta actualmente la Ingeniería, especialmente tras las consecuencias de las lluvias torrenciales y los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda, Ballesteros Alcalá se manifiesta especialmente crítico con la intromisión política en las decisiones técnicas y aboga por limitar este intervencionismo en cuestiones tan delicadas como "dónde invertir para intentar evitar desastres como los ocurridos". En su opinión, "las prioridades de inversión las debe marcar un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos", y son los que tienen que ocupar los "puestos de decisión" en las administraciones públicas.



Ballesteros Alcalá coincide en la necesidad de destinar más fondos a la conservación y el mantenimiento para prolongar la vida útil de las infraestructuras, si bien advierte de que las elevadas clasificaciones empresariales exigidas para concurrir a este tipo de contratos limitan las posibilidades de participación de muchas compañías. Por ello, considera que "la obra nueva también debe seguir su ritmo", con el objetivo de ampliar las oportunidades de negocio y garantizar la actividad del conjunto del sector.



A las nuevas generaciones de ingenieros les pide "que sean constantes y disfruten de la profesión, porque cuando ves lo que has construido, te enorgulleces". Entre sus grandes maestros a lo largo de su carrera recuerda a Florentino Pérez, "con quien cada reunión era una clase intensa"; a Ignacio Segura, que le enseñó la importancia de involucrarse en todos los proyectos; y a Maximiliano Navascues, que le transmitió el valor de ser una persona de confianza y de asumir la responsabilidad por el trabajo de todo su equipo.



Trayectoria profesional

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid (1985), José Ballesteros Alcalá inició su carrera profesional en OCISA en 1986, donde seis años después, con tan solo 32 años, se convirtió en delegado de Extremadura. En 1997 asumió, ya en OCP, la responsabilidad de la delegación de Andalucía Occidental, cargo que mantuvo tras la fusión que dio origen al grupo ACS. Con la incorporación de Dragados al grupo, desempeñó diferentes puestos directivos, entre ellos los de responsable de Zona Sur en España y de Colombia. Desde 2025 es responsable de Zona Sur de VILOR y forma parte de los órganos de gobierno de GAESCO (Asociación de Constructores y Promotores de Sevilla).

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