José Juan Cuadrado Mesa explora la identidad y la filosofía en 'La estrella y la sombra. Acto 2 - Letrame Grupo Editorial

(Información remitida por la empresa firmante)

El autor José Juan Cuadrado Mesa profundiza en la psicología y el mito en 'La estrella y la sombra. Acto 2: El yo que le faltaba', una ambiciosa novela publicada junto a Letrame Grupo Editorial

MADRID. —13 de noviembre de 2026.- La literatura de indagación psicológica, narrativa reflexiva y especulación filosófica suma una propuesta singular con la publicación de La estrella y la sombra. Acto 2: El yo que le faltaba, la nueva entrega literaria firmada por el escritor José Juan Cuadrado Mesa. Tras el impacto de su primer volumen, el autor retoma y expande un universo literario centrado en la introspección de los personajes y en cómo estos experimentan sus propias circunstancias, alejándose de estructuras narrativas convencionales para plantear un viaje donde el propio lector se convierte en parte activa e indisoluble del sentido de la obra.

El corazón conceptual de este segundo acto gira en torno al enigma de la identidad, personificado en el subtítulo El yo que le faltaba. Lejos de aceptar definiciones rígidas del ego o conformarse con el uso cotidiano del concepto de identidad, Cuadrado Mesa explora la construcción del yo como un territorio abierto, complejo y carente de significados cerrados. La novela sitúa en primer plano la interacción entre sus dos protagonistas cardinales, Elena Néstor y María Rein, concebidas no solo como personajes de ficción con entidad dramática propia, sino como encarnaciones vivas de conceptos universales: Elena representa la justicia en sus múltiples aristas morales, mientras que María encarna la humanidad y la vulnerabilidad existencial. Entre ambas se desarrolla un pacto fundacional que vertebra la totalidad del conflicto y cuya evolución examina la necesidad mutua de ambos principios para sostener el equilibrio moral.

Psicología, mitología clásica y la ruptura del pacto narrativo con el lector

Uno de los elementos más distintivos de la obra es la fluida convergencia entre la psicología moderna —abordando cuestiones como la teoría del apego, la culpa, el trauma, el duelo, la deshumanización y el amor propio— y el diálogo con la mitología clásica y la espiritualidad. A través de referencias a figuras alegóricas de la justicia como Temis, Astrea o Némesis, Cuadrado Mesa utiliza la potencia evocadora del mito para iluminar dilemas contemporáneos, planteando preguntas provocadoras sobre cómo los seres humanos construyen sus propias deidades y proyectan su devoción.

Para construir este entramado, el autor ha llevado a cabo un minucioso proceso de investigación y contraste documental en filosofía y psicología, complementado con debates conceptuales asistidos por herramientas de inteligencia artificial para afianzar perspectivas sobre figuras como Sócrates. Asimismo, la voz narrativa rompe de forma deliberada la distancia tradicional con el público, interpelándolo directamente y señalando que cualquier relato solo adquiere verdadero significado cuando es percibido y reelaborado por la mente de quien lee.

La reflexión genuina no consiste en dar vueltas en círculos a la cabeza, sino en emprender una exploración personal. No busco imponer respuestas cerradas, sino que sea el lector quien, a través de las contradicciones de los personajes, cuestione sus propias certezas y halle sus conclusiones en el camino, explica José Juan Cuadrado Mesa.

El autor ya se encuentra redactando el tercer y definitivo acto de la trilogía, con el objetivo de lanzar a futuro un volumen integral que reúna la obra completa en cerca de novecientas páginas, mientras contempla expandir el universo mediante historias dedicadas a profundizar en los personajes secundarios.

El respaldo editorial de Letrame Grupo Editorial en la narrativa filosófica

La cuidada producción técnica, edición, diseño de portada y distribución de La estrella y la sombra. Acto 2: El yo que le faltaba ha dispuesto del acompañamiento constante de Letrame Grupo Editorial. La labor coordinada junto a la editorial ha permitido trasladar con pulcritud técnica un manuscrito de alta exigencia intelectual y densidad conceptual, asegurando su posicionamiento idóneo en librerías físicas y plataformas del mercado hispanohablante.

El recorrido de la saga sigue despertando opiniones muy entusiastas entre lectores de narrativa introspectiva, novela de personajes y filosofía aplicada, consolidando las opiniones Letrame como un referente de prestigio para aquellos creadores independientes que asumen el reto de publicar un libro con voz propia, profundidad temática y una clara ambición literaria.

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