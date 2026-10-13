José Luis Tejedor, miembro de CEOMA, reelegido vicepresidente de la Plataforma Europea AGE

Imagen del presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de CEOMA, José Luis Tejedor. - CEOMA

(Información remitida por la empresa firmante)

Fundada en el año 2001, la Plataforma Europea AGE reagrupa a unas 150 organizaciones de personas de más de 50 años, representando directamente a más de 28 millones de personas mayores en la Unión Europea

En su búsqueda de la mejora de la vida de las personas mayores, Tejedor ha participado en diferentes foros, proyectos y grupos de trabajo europeos y latinoamericanos relacionados con los principales desafíos del sector

Madrid, 13 de octubre de 2026.- La Plataforma AGE, considerada como la mayor plataforma de organizaciones de mayores de Europa, ha reelegido como vicepresidente al presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de CEOMA, José Luis Tejedor, quien ya ocupó el cargo desde el año 2017 y hasta 2023.

Durante su trayectoria profesional, Tejedor ha trabajado en empresas destacadas del sector aeronáutico, tales como Boeing Commercial Airplane Co. (Estados Unidos), Construcciones Aeronáuticas SA -el mayor fabricante español de aviones-, Eurocopter y Airbus Industrie (Francia), donde desempeñó sus funciones como director de marketing.

Tras su jubilación, se incorporó a la Asociación de Profesores Universitarios Jubilados (ASPUR) como responsable de Relaciones Internacionales y representante en la Asamblea General de AGE, al tiempo que colaboró en el Grupo de Trabajo de ‘Empleo y Participación Activa’. En su búsqueda de la mejora de la vida de las personas mayores, ha participado en diferentes foros, proyectos y grupos de trabajo europeos y latinoamericanos relacionados con los principales desafíos actuales de este sector de la población, con el apoyo de algunas organizaciones gubernamentales españolas.

Fundada en el año 2001, la Plataforma Europea AGE reagrupa a unas 150 organizaciones de personas de más de 50 años, representando directamente a más de 28 millones de personas mayores en la Unión Europea. Sus objetivos pasan por dar voz a las diversas experiencias y aspiraciones las personas mayores de 50 años, así como sensibilizar sobre las cuestiones relacionadas con el envejecimiento e influir en las políticas de la Unión Europea.

CEOMA forma parte de esta plataforma desde 2003 como miembro de pleno derecho, una trayectoria que se ve reforzada con la reelección de uno de sus representantes como vicepresidente, lo que refleja la confianza de la plataforma en la organización para defender los intereses de las personas mayores de España a nivel europeo.

Confederación Española de Organizaciones de Mayores

CEOMA es una entidad sin ánimo de lucro creada para la defensa de los derechos de las personas mayores. Representa a 26 organizaciones de mayores de las distintas Comunidades Autónomas, con más de 800.000 socios de base y más de 1.500 Asociaciones. Más información: www.CEOMA.org

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