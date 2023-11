José Manuel Calderón regresa al baloncesto de la mano de Basketball Emotion

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 21 de noviembre de 2023.

La unión de Calderón con Basketball Emotion formará la conexión perfecta para los amantes del baloncesto

La pasión por el baloncesto se renueva con la emocionante noticia de que José Manuel Calderón vuelve al corazón de su pasión al unirse como socio y embajador a Basketball Emotion. Esta empresa, parte del grupo Sports Emotion, aspira a convertirse en el principal referente en material de baloncesto en el sur de Europa.



El retorno de Calderón se enmarca en el nacimiento de Basketball Emotion, una iniciativa que comenzó con la adquisición de la destacada firma especializada Basket Revolution por parte de Fútbol Emotion en marzo de este año. Este estratégico movimiento marcó el inicio de una nueva era para el mundo del baloncesto y sentó las bases sólidas para la creación de Basketball Emotion.



La inauguración oficial de la primera tienda física está programada para el 1 de diciembre en el Centro Comercial Megapark de Madrid. Con más de 600 metros cuadrados, esta tienda se convertirá en el destino de referencia para los apasionados de este deporte. Equipada con tecnología de vanguardia, pantallas digitales, una pista de baloncesto para prácticas de tiro libre y la mayor zona de España dedicada a la NBA y la marca Jordan, la tienda cautivará a los fanáticos de este deporte.



José Manuel Calderón, con una carrera estelar en el baloncesto, expresó su motivación al unirse a este proyecto: "Me uní al proyecto porque tengo la voluntad de amplificar en todas las vías posibles los valores que para mí representa el baloncesto, y este nuevo concepto de empresa dedicada a este sector es totalmente necesario para que los deportistas puedan tener acceso de una forma fácil a todo el material para disfrutar de este deporte".



Carlos Sánchez Broto, CEO de Sports Emotion, comentó sobre la incorporación de Calderón: "No podríamos contar con un embajador mejor que José Manuel Calderón. Desde el primer momento, nuestro proyecto conectó con su visión de este deporte, y juntos esperamos dar un impulso diferenciador al sector, creando un ecosistema de servicios donde el jugador de baloncesto esté en el centro de todas las decisiones".



José Manuel Calderón concluyó con entusiasmo: "No vuelvo al baloncesto porque nunca me fui, pero gracias a Basketball Emotion estoy cada vez más cerca del consumidor que yo un día fui, ese niño que con toda la ilusión del mundo compraba su material y que ojalá hubiera tenido la oportunidad de poder hacerlo en un espacio como el que va a crear Basketball Emotion".



Con emoción y determinación, Calderón selló su mensaje: "I'm back".



Sobre Sports Emotion

Sports Emotion se adentra en el mercado deportivo con la aspiración de consolidarse como la marca deportiva más especializada de Europa. Inspirada en el modelo de éxito de Fútbol Emotion, esta nueva marca paraguas nace con el propósito de llevar ese éxito a un amplio abanico de deportes y disciplinas.







