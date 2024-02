José Mourinho prepara a su equipo para la UEFA EURO 2024

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 16 de febrero de 2024. A tan solo cuatro meses del partido de apertura de la UEFA EURO 2024TM, los preparativos para el torneo están en desarrollo. Tanto en el país anfitrión, Alemania, como en las oficinas de Fanatics Collectibles -sede de la marca de cromos coleccionables Topps-. Y en el medio de la acción: el embajador de Topps y reconocido entrenador José Mourinho.

En un nuevo vídeo, publicado desde ayer en varias redes sociales, el famoso entrenador utiliza sus habilidades motivacionales y su personalidad carismática para conseguir el máximo rendimiento de los empleados de Topps. Todo ello tras el enorme ‘hype’ creado por Mourinho en TikTok tras anunciar la colaboración de Fanatics Collectibles con UEFA (“Soy José Mourinho”, “The Special One”). Detrás de este spot, en tono de humor, se encuentra la agencia creativa “Jung von Matt SPORTS” y la productora “27km” bajo las órdenes del director Peter Lydon.

Acompañando a Mourinho aparecen famosos creadores de contenido internacionales como Jeremy Lynch de F2 (Reino Unido), así como Omar Amoum (Italia), Knossi, Aaron Troschke y PushDich TCG (Alemania), que también hacen breves apariciones como invitados.

El vídeo es el primero de los tres que se publicarán en las próximas semanas. En el primer video Mourinho motiva al equipo antes del inicio de la UEFA EURO 2024TM, en el segundo y en el tercero muestra sus productos principales, como son el legendario álbum de cromos y las cartas de Match Attax.

Patrick Rausch, EMEA CMO de Fanatics Collectibles: “Esta campaña hace que estemos deseando el inicio de la UEFA EURO 2024TM como partner oficial. Una vez más, José Mourinho nos muestra por qué es llamado “The Special One“ y por qué es la perfecta elección para nosotros como embajador de marca y ‘product manager’.

Después de que el primer spot con la irónica autocrítica de José se hiciera viral, estoy seguro de que los próximos vídeos, en los que aparecerán influencers, también conquistarán los corazones de los aficionados al fútbol europeo”.

Felix Appelfeller, Head of Sponsoring Jung von Matt SPORTS: “Junto a TOPPS y José Mourinho, estamos encantados de lanzar el siguiente capítulo de nuestra estrategia de tres años en el camino hacia la EURO 2024TM. Siguiendo el icónico anuncio de nuestra colaboración en 2022, con el consiguiente trend “I am José Mourinho” en TikTok, estamos llegando al siguiente nivel con un mayor foco en los productos coleccionables y en TOPPS como compañía. Con Mourinho como ‘mediocentro’ y algunos creadores de contenido internacionales de ‘laterales’. Al mismo tiempo, estamos ya trabajando en el próximo highlight, que será lanzado en paralelo con la final de la EURO y sus productos”.

Sobre Fanatics: Fanatics está construyendo una plataforma líder global digital y deportiva. La empresa enciende las pasiones de los aficionados al deporte de todo el mundo y maximiza la presencia y el alcance de cientos de socios deportivos ofreciendo productos innovadores y servicios a lo largo de Fanatics Commerce, Fanatics Collectibles, y Fanatics Betting & Gaming, permitiendo a los fans de los deportes comprar, coleccionar y apostar. A través de la plataforma Fanatics, los aficionados al deporte pueden comprar ropa con licencia, camisetas, productos lifestyle y streetwear, cascos, coleccionar cromos físicos y digitales, recuerdos deportivos, y otros bienes digitales; y apostar mientras la compañía construye su Sportsbook y plataforma de iGaming. Fanatics tiene una base de datos establecida de más de 100 millones de fans de los deportes, una red global con más de 900 propiedades deportivas, incluyendo las principales ligas deportivas profesionales nacionales e internacionales, equipos, asociaciones de jugadores, atletas, celebridades, universidades y conferencias universitarias. Para más información visita: www.fanaticsinc.com

Sobre Topps: Fundada en 1938, Topps es la principal marca de cromos de Fanatics Collectibles, una compañía de cromos física y digital de siguiente generación que fue fundada en 2021 y es una filial de Fanatics Retail Group, una plataforma de deportes digital. A través de Topps, Fanatics Collectibles entretiene y deleita a los consumidores con una diversificada multiplataforma que incluye coleccionables físicos y digitales, cromos coleccionables, cartas coleccionables, juegos de cartas coleccionables, colecciones de cromos y álbumes, recuerdos y eventos experienciales.

Las propiedades de los cromos coleccionables operadas por Fanatics Collectibles incluyen UEFA Champions League, Major League Baseball, Major League Soccer, Bundesliga, National Hockey League, Fórmula 1, Star Wars, Garbage Pail Kids®, y más. Topps Digital Sports & Entertainment ha conectado con personas de todo el mundo que han descargado nuestras aplicaciones, incluyendo Topps® BUNT®, TOPPS® KICK®, Star WarsTM: Card Trader by Topps®, Topps® NHL SKATETM, Marvel Collect! by Topps® y Disney Collect! by Topps®. Para más información: fanaticsinc.com, topps.com, play.toppsapps.com.

Sobre Jung von Matt SPORTS: Jung von Matt SPORTS es la agencia creativa deportiva más premiada de Europa. La agencia trabaja para asociaciones, clubes, atletas, marcas, medios de comunicación, start-ups y ONGs. Con sede en Hamburgo, Jung von Matt SPORTS es una parte independiente e integrada del grupo internacional Jung von Matt. Con más de 85 empleados, Jung von Matt SPORTS reúne a expertos en creatividad y asesoramiento, conocimientos de marketing deportivo y una red global compuesta por seis unidades conectadas: estrategia, creación y producción, consultoría, publicación, patrocinio y e-sports. Entre sus clientes figuran ADIDAS, FIFA, McDonalds, Topps, Bundesliga, BMW, ESL, Bayern de Múnich, Amazon Games, Hisense, Hyundai, FC St. Pauli, Coca-Cola, EA Sports, Sheffield FC, Los Angeles Football Club y UCLA. Además, Jung von Matt SPORTS es un orgulloso patrocinador y socio de Common Goal, el colectivo sin ánimo de lucro líder mundial en fútbol.

