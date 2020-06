COMUNICADO: Josip Heit de la GSB Gold Standard Banking Corporation AG - Formas de éxito

Hamburg, 26 de junio de 2020 / News Aktuell.-

Cualquiera que haya trabajado en el sector inmobiliario, financiero o de la cadena de bloques durante muchos años podría haberse encontrado con una de las figuras más influyentes del mundo de los negocios en la persona de Josip Heit.

Nacido en Split (Croacia), Heit se propuso a una edad temprana afianzarse y tener éxito como gestor económico, no sólo en la República Federal de Alemania. Gracias a una excelente educación en Alemania, Josip Heit habla con fluidez alemán, inglés, italiano, ruso, rumano y francés.

Heit es un multimillonario y experimentado empresario, no por nacimiento - no cada centavo es duro y auto-ganado. Así, Josip Heit ha amasado una riqueza envidiable invirtiendo en varios sectores como la minería, los minerales y los metales preciosos, especialmente el oro. No hace mucho tiempo, Heit pasó a explorar los enormes beneficios de las tecnologías basadas en cadenas de bloques.

Josip Heit es actualmente Presidente del Consejo de Administración de GSB Gold Standard Banking Corporation AG, con sede en Hamburgo, Alemania, en las proximidades de las exitosas empresas de transporte marítimo internacional. Desde 2011 GSB Gold Standard Banking Corporation AG actúa como un holding mundial centrado en minerales y metales raros únicos. Con su sistema de distribución de minerales y metales industriales en más de 120 países, Gold Standard Banking Corporation AG garantiza la entrega de la más alta calidad en todo momento. Desde Hamburgo, la GSB también opera como uno de los líderes del mercado mundial en la industria minera, la refinería y el comercio mundial de sus propios recursos y los externos.

Desde el principio fue la misión de Josip Heit conquistar varias áreas económicas antes de que se propusiera hacer del oro en pequeñas denominaciones la clave del éxito para cada ciudadano. Ya se trate de un éxito económico en la industria hotelera, la industria inmobiliaria, el negocio de la minería o ahora el campo de la tecnología de cadenas de bloques, en todas partes Heit tuvo éxito con lo que empezó, que fue acompañado por una gran voluntad y una constante previsión económica.

La tecnología de la cadena de bloques, o cadena de bloques, es una lista continuamente ampliable de conjuntos de datos, llamados "bloques", que se vinculan entre sí mediante procedimientos criptográficos. Las cadenas de bloques también son directorios seguros y siempre actualizados en los que las transacciones digitales pueden documentarse de manera fiable y comprensible para los suscriptores.

En un mercado financiero de medios de comunicación regulados, es por lo tanto -y ésta es una preocupación particular de Josip Heit- imposible cometer fraude y él muestra a sus socios comerciales la forma de honestidad que es necesaria hoy en día, combinada con una confianza visible, mediante la transparencia.

Heit explica el tema del encadenamiento de bloques de una manera comprensible para todos: Si compra oro en pequeñas denominaciones en la web o a través de una aplicación, puede, por ejemplo, utilizar una compañía de tarjetas de crédito que pagará por cada transacción. Sin embargo, un sistema basado en cadenas de bloques hace que el proceso de pago sea mucho más seguro y directo, sin costos de transacción entre el vendedor y el comprador. Con esta revolucionaria idea, Josip Heit y los de GSB Gold Standard Banking Corporation AG harán que el mercado criptofinanciero sea más seguro en muchos aspectos y al mismo tiempo lo revolucionarán.

