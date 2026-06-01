Un joven tendrá que indemnizar a su hermana en la cantidad de 190.000€ por matar a su padre - BP - Boutique Penal

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid. 1 de junio de 206.-

El acuerdo de conformidad alcanzado entre la defensa del acuerdo y la firma BP - Boutique Penal evita la prisión permanente revisable para el acusado y ahorra a la familia el impacto emocional del juicio oral.

El pasado viernes 29 de mayo se ha rubricado un relevante acuerdo de conformidad que pone fin al procedimiento judicial por el asesinato de un hombre a manos de su hijo en Narón (A Coruña). El encausado ha aceptado formalmente una pena de 20 años de prisión, eludiendo con este pacto la celebración del juicio ante un jurado popular y la posibilidad de ser condenado a la pena de prisión permanente revisable.

La acusación particular en la presente causa ha sido ejercida por una de las hijas de la víctima bajo la dirección letrada del especialista en Derecho Penal Alejandro Seoane Pedreira, socio director de la firma BP - Boutique Penal. El aspecto civil ha sido uno de los aspectos más destacados del acuerdo, ya que la indemnización para la representada por esta firma asciende a 190.000 euros más las costas judiciales, una cantidad que supera con creces la petición inicial de la acusación, fijada en 100.000 euros por la acusación particular, mientras que el MF solicitaba 60.000€.

Un pacto equilibrado que garantiza justicia y protección a las víctimas

El resultado de la negociación se revela como una solución jurídica altamente equilibrada para ambas partes:

1-Para el acusado: Evita la exposición de un juicio público y descarta de forma definitiva la prisión permanente revisable, una medida de máxima gravedad que únicamente había planteado el penalista Alejandro Seoane Pedreira.

2-Para la acusación particular: Se logra una condena contundente de dos décadas de cárcel por asesinato y una reparación económica sumamente superior a la inicialmente prevista, garantizando además el pago de las costas procesales.

Resultados diferentes para los hijos de la víctima

La posición diferenciada de los hijos de la víctima también marcó la dinámica del proceso. Mientras que el otro hijo del fallecido optó por no personarse de forma independiente como acusación particular —quedando su representación y defensa en manos del Ministerio Fiscal (MF), que calificaba el caso como asesinato agravado—, la estrategia procesal independiente por la única acusación particular personada ha resultado determinante para maximizar las garantías y los derechos económicos de la hija de la víctima.

Además del evidente beneficio penal y económico, el pacto conlleva un enorme alivio humano. La conformidad evita de forma directa la celebración de la vista oral, impidiendo la denominada "victimización secundaria".

"Uno de los elementos que más se ha tenido en cuenta para llegar a un acuerdo es evitar el desgaste psicológico devastador para nuestra representada", refiere el penalista Alejandro Seoane Pedreira. "Con este acuerdo no solo garantizamos una respuesta punitiva severa y una indemnización para nuestra cliente, sino que logramos blindar su bienestar emocional, evitándole el doloroso trance de revivir la tragedia ante un tribunal".

Sobre la firma BP - Boutique Penal

BP - Boutique Penal es una firma dedicada en exclusiva al Derecho Penal cuya sede principal se encuentra ubicada en el Barrio de Salamanca (Madrid). El despacho asume la dirección y defensa en procedimientos de especial gravedad y complejidad técnica en todo el territorio nacional.

Los delitos en los que están especializados en BP - Boutique Penal son: homicidios y asesinatos, delitos sexuales, delitos económicos, narcotráfico y blanqueo de capitales, delitos fiscales y delitos contra la Seguridad Social

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