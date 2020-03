COMUNICADO: Jóvenes encuestados afirman que su formación no los prepara para conseguir trabajos (1)

Un tercio de los jóvenes encuestados a nivel mundial por UNICEF afirman que su formación no los prepara con las habilidades necesarias para conseguir trabajos

PwC y UNICEF unen sus fuerzas para impulsar las habilidades de los jóvenes a nivel mundial

GINEBRA y LONDRES, 10 de marzo de 2020 /PRNewswire/ -- Una encuesta online celebrada entre 40.000 personas jóvenes de más de 150 países ha revelado que muchos de los jóvenes creen que su formación actual no les está preparando con las habilidades que necesitan para conseguir trabajos.

Un tercio (31%) de los jóvenes que respondieron por medio de la plataforma de dedicación de UNICEF U-Report indicaron que sus habilidades y programas de formación que les ofrecieron no encajaban en sus aspiraciones de carrera. Más de la tercera parte de los encuestados (39%) indicó que sus trabajos que buscaban no estaban disponibles en sus comunidades.

Según la encuesta, las principales habilidades que los jóvenes deseaban adquirir con el fin de conseguir ganar empleo en la próxima década incluían liderazgo (22%), seguidas del pensamiento analítico y la innovación (19%) y la información y procesamiento de datos (16%).

De forma separada, una encuesta global llevada a cabo por medio de PwC([1]) descubrió que el 74% de los consejeros delegados de todo el mundo indicaron que estaban preocupados en torno a descubrir las habilidades adecuadas para hacer crecer sus negocios.

Para hacer frente a algunos de estos retos, UNICEF y PwC están uniendo sus fuerzas para los próximos tres años de cara a ayudar a equipar a los jóvenes de todo el mundo con las habilidades necesarias para el trabajo futuro. La colaboración apoyará la investigación dentro del reto de habilidades creciente mundial y su desarrollo, ampliando y prestando fondos para los programas de formación y habilidades en países como La India y Sudáfrica.

"Los jóvenes nos cuentan que desean disponer de habilidades digitales y de transferencia para tener éxito en el espacio laboral del futuro", indicó la directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore. "Esta necesidad vita solo puede cumplirse por medio de las contribuciones de los socios públicos y privados en todo el mundo. Este es el motivo por el que estamos trabajando con socios como PwC para proporcionar oportunidades de cara al crecimiento personal y prosperidad para los jóvenes en todas partes".

Cada mes, 10 millones de jóvenes llegan a la edad laboral, y la mayor parte de ellos proceden de países con ingresos bajos y medios. Según una encuesta de alcance mundial, los jóvenes de dichos países necesitan cerca de año y medio como media para llegar al mercado laboral, y una impresionante cifra de cuatro años y medio [https://www.iza.org/publications/dp/9456/pathways-from-schoo...] encontrar su primer trabajo decente([2]). Esta situación podría deteriorarse aún más si no se ataja, con entre el 20% y el 40% de los trabajos actualmente mantenidos por las personas de entre 16 y 24 años evaluándose como en riesgo de automatización para mediados de los años 2030s([3]).

"Creemos que los negocios tienen responsabilidad para ayudar a hacer frente al reto cada vez mayor de todos nuestros accionistas, incluyendo las comunidades en las que vivimos y trabajamos y todos sus ciudadanos. Tiene también sentido empresarial: dentro de la última Global CEO Survey de PwC, las tres cuartas partes de los consejeros delegados indicaron la falta de habilidades como una preocupación importante y riesgo. Muchas de las personas que necesitaban más habilidades eran las que tenían menos acceso a las oportunidades", comentó Bob Moritz, presidente de PwC Network. "Al unir las fuerzas con UNICEF, creemos que será posible llegar a más personas que de otras forma quedarían detrás. De forma conjunta, buscamos hacer crecer a millones de personas jóvenes".

La colaboración entre UNICEF y PwC apoyará la Reskilling Revolution Platform del Foro Económico Mundial, de la cual ambos son socios fundadores. La plataforma busca proporcionar mejores trabajos, formación y habilidades a 1.000 millones de personas en los próximos 10 años.

Las habilidades, experiencia y recursos de PwC apoyarán además a Generation Unlimited, una asociación mundial hospedada por medio de UNICEF, de cara a ayudar a que los jóvenes consigan una transición con éxito desde la educación y la formación hasta llegar a conseguir un trabajo decente. PwC y Generation Unlimited reunirán a los accionistas públicos, privados y de la sociedad civil para desarrollar oportunidades de inversión, programas e innovaciones que apoyen a los jóvenes en su ruta hacia futuros productivos y ciudadanía destinada.

Notas para los redactores:

La encuesta se realizó por medio de UNICEF a través de U-Report, una plataforma mundial digital de dedicación de jóvenes en febrero de 2020. En la encuesta participaron 40.000 personas procedentes de 150 países. La India fue el país con más participantes (43%), seguid de Sudáfrica (26%). Estos datos de encuesta U-Report son representativos de la información proporcionada por los encuestados, sin estar ponderada de forma estadística, y no debe extrapolarse a las poblaciones mundiales o de país.

Acerca de UNICEF

UNICEF trabaja en colaboración con los lugares más complejos del mundo con el fin de llegar a los niños más desaventajados del mundo. Por medio de más de 190 países y territorios, trabajamos para cada niño, en todas partes, de cara a la construcción de un mundo mejor para todos. Si desea disponer de más información sobre UNICEF y su trabajo para los niños visite www.unicef.org [http://www.unicef.org/]. Siga a UNICEF en Twitter [https://twitter.com/unicefmedia] y Facebook [https://www.facebook.com/unicef/].

Acerca de Generation Unlimited

Generation Unlimited - hospedada en la actualidad por medio de UNICEF - es una asociación mundial que trabaja para preparar a los jóvenes de cara a ser más productivos y dirigirse a los ciudadanos. Conecta a la formación en edad secundaria y formación con el empleo y capacidad empresarial, empoderando a cada joven para prosperar en el mundo laboral. Siga aGeneration Unlimited en Twitter [https://twitter.com/_genunlimited] e Instagram [https://www.instagram.com/genunlimited].

Acerca de PwC

En PwC, nuestro propósito es crear confianza en la sociedad y resolver problemas importantes. Somos una red de firmas en 157 países con más de 276.000 personas que están dedicadas a ofrecer calidad en servicios de aseguramiento, consultoría e impuestos. Averigüe más y díganos qué cosas le importan visitándonos en [http://www.pwc.com/]www.pwc.com [http://www.pwc.com/].

PwC se refiere a la red de PwC y/o a una o más de sus firmas integrantes, cada una de las cuales es una entidad legal separada. Vea [http://www.pwc.com/structure]www.pwc.com/structure [http://www.pwc.com/structure] para más detalles.

En octubre de 2019, PwC lanzó 'New world. New skills.' [http://www.pwc.com/upskilling] - su primer programa mundial liderado por los objetivos de sus personas, trabajando con clientes acerca de sus estrategias de crecimiento, escalada y cambio de objetivo en relación a sus actividades de responsabilidad social empresarial, y contribuyendo con el debate en torno al tema. Consulte [https://www.youtube.com/watch?v=8HE43CFLiag]'Bridging the Digital Divide' [https://www.youtube.com/watch?v=8HE43CFLiag], un documental corto en el que los académicos, ONGs, responsables políticos y líderes de negocios explican por qué hacer crecer un mundo digital se ha convertido en una prioridad para la sociedad, organizaciones y gobiernos.

