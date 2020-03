COMUNICADO: Jóvenes encuestados afirman que su formación no los prepara para conseguir trabajos (2)

En 2018, PwC lanzó su ambición de comunidad [https://www.pwc.com/gx/en/about/corporate-responsibility/com...] con el objetivo de maximizar el potencial de 15 millones de personas, ONGs y empresas sociales y micro para el año 2022.

Acerca de U-Report

-U-Report es un programa de empoderamiento móvil que conecta a los jóvenes de todo el mundo junto a información que cambiará sus vidas y con decisiones influyentes. U-Report es gratuito y una fuente abierta, y más de 9 millones de adolescentes y jóvenes de 65 países lo utilizan todas las semanas para dar voz a sus opiniones, conectándose con los líderes y ayudando a cambiar las condiciones en sus comunidades por medio de SMS y canales digitales, incluyendo WhatsApp, Facebook, Viber y Telegram.

