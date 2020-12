JS Global Lifestyle gana el premio "Listed Company with the Best Investment Potential"

SHENZHEN, China, 3 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- JS Global Lifestyle Company Limited ("JS Global" o "la compañía") ha anunciado que la compañía ha ganado el premio "Listed Company with the Best Investment Potential" en la 10(th) Hong Kong International Finance Week y la ceremonia "Golden Bauhinia Award" de China Securities.

El premio refleja una mejorada confianza de mercado en el potencial de inversión de la compañía y se revise por la Listed Companies Association of Beijing, la Chinese Securities Association of Hong Kong, y la Chinese Financial Association of Hong Kong, entre otras autoridades profesionales de confianza.

Tras 30 años de desarrollo, el mercado de capital de China ha impulsado un creciente número de compañías globales que han creado servicios y productos innovadores para el resto del mundo. El reconocimiento de JS Global Lifestyle como una de las Listed Companies with the Best Investment Potential at this Forum es también una prueba de la vitalidad continua de las compañías chinas.

Arraigada en los mercados chino y estadounidense, JS Global Lifestyle es un líder global en pequeños electrodomésticos innovadores y de alta calidad que incorpora tres grandes marcas: Shark, Ninja y Joyoung. JS Global Lifestyle logró otro hito en 2019 con unos ingresos anuales que llegaron a más de 3.000 millones de dólares estadounidenses, un aumento del 12,5 por ciento de año en año. Ante el reto de la economía global y la pandemia del COVID-19, JS Global Lifestyle ha reajustado sus estrategias de ventas en casa y en el extranjero para aprovechar las oportunidades empresariales durante esta crisis global sin precedentes.

"Es un honor para nosotros compartir la experiencia de JS Global con los expertos y ejecutivos en el Hong Kong International Financial Forum", destacó Han Run, directora financiera de JS Global Lifestyle.

"JS Global Lifestyle está comprometida activamente con las iniciativas de desarrollo nacional y el rápido desarrollo del Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area especialmente la distensión de las reglas financieras para superar la ola de transformación económica promovida por la tecnología y la innovación para mejorar su estatus como líder mundial en pequeños electrodomésticos innovadores y de alta calidad", añadió.

Ofreciendo servicios y productos para cubrir las nuevas demandas de consumo impulsadas por la nueva economía y el emocionante desarrollo de la reproducción de vídeo en vivo, JS Global ha expandido su base de usuarios explorando estos nuevos servicios digitales para crear nuevos canales de ventas. Además, la compañía también creó un nuevo modelo de operación minorista para enlazarlo con el desarrollo de la compañía. El rendimiento de la compañía está contrarrestando la tendencia, como resultado.

A pesar de las dificultades que Joyoung experimentó en los últimos meses, como el cierre de las tiendas físicas, la marca ha conseguido un crecimiento positive en ventas nacionales en el primer trimestre de 2020 mediante el nuevo marketing de modalidad minorista y reproducción en vivo para llegar a más clientes potenciales. Shark y Ninja también han ajustado rápidamente sus estrategias de ventas y reforzado sus plataformas de comercio electrónico. Han lanzado una serie de nuevos productos, como VacMop, horno interior Foodi, freidora de aire de doble cesta y robot de barrido de navegación inteligente y alta calidad, que también han complacido a los consumidores.

Ahora, JS Global Lifestyle se sitúa en sexta posición globalmente en la industria del pequeño electrodoméstico. Tras su rápida expansión en Europa en los últimos años, JS Global Lifestyle se clasifica ahora en segundo puesto en el mercado de las aspiradoras del Reino Unido y está desarrollando gradualmente sus mercados alemán y francés. Al mismo tiempo, JS Global Lifestyle se beneficia del excelente liderazgo del equipo directivo y como resultado ha visto optimizados los costes operativos, mejorado la eficiencia operativa y aumentado la velocidad para investigar, desarrollar y lanzar productos. También permite la compatibilidad en el diseño de productos chinos y americanos para ayudar a los consumidores en estos mercados a entender mejor y experimentar un diseño de producto de alta calidad.

CONTACTO: CONTACTO: Alicia Guo, alicia.guo@jsgl.com, +86-18792605983

Sitio Web: www.jsgloballife.com/