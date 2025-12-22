Juan Amodeo pone el broche de oro al año de El Milagrito con una charla motivadora antes de la Navidad - El Milagrito

El humorista y comunicador destaca la importancia de afrontar con humor “los retos que te hacen crecer”

Sevilla, 22 de diciembre 2025.- El humorista y comunicador sevillano Juan Amodeo ha visitado las instalaciones de El Milagrito para compartir una charla motivadora con todos los trabajadores de la compañía, en un encuentro marcado por el humor, la cercanía y las ganas de celebrar. La intervención tuvo lugar como antesala a la tradicional comida de Navidad, a la que asistió toda la plantilla, y sirvió para cerrar juntos un año lleno de avances y logros para la empresa.

2025 ha sido un año especialmente significativo para El Milagrito, con importantes hitos alcanzados y pasos estratégicos que han marcado su evolución, entre ellos su expansión internacional. Un crecimiento que ha ido acompañado de esfuerzo, compromiso y trabajo en equipo, y que, desde la dirección, se ha querido celebrar poniendo el foco en las personas, el buen ambiente y el sentimiento de pertenencia.

Durante su intervención, Juan Amodeo conectó con la plantilla a través de un discurso cercano y cargado de mensajes positivos, destacando el valor de las personas como pieza clave dentro de los proyectos empresariales. “Las empresas crecen cuando las personas que las forman se sienten parte de algo y disfrutan del camino. El humor es una herramienta brutal para afrontar los momentos difíciles y seguir avanzando”, señaló el humorista.

La actitud como clave

Amodeo subrayó también la importancia de la actitud ante los cambios: “No siempre es fácil dar grandes pasos, pero hacerlo juntos, con buen ambiente y sentido del humor, marca la diferencia”.

La sesión se convirtió en un espacio de reflexión, risas y complicidad entre compañeros, reforzando el sentimiento de equipo tras un año de trabajo intenso. Posteriormente, toda la plantilla compartió la comida de Navidad, en un ambiente distendido que simbolizó el cierre de una etapa y el inicio de nuevos retos.

Desde El Milagrito se destaca la importancia de este tipo de iniciativas, que ponen en valor el esfuerzo del equipo humano y refuerzan la cultura corporativa de la empresa. Una forma de reconocer el camino recorrido y afrontar con ilusión las nuevas oportunidades de crecimiento previstas para 2026.

