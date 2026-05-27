Juan Carlos Aonso y Laia Mestres protagonizan las firmas de PPC en la Feria del Libro de Madrid

Feria del Libro de Madrid reúne a algunas de las voces más destacadas del pensamiento religioso, educativo y humanista - PPC

El joven teólogo salesiano Juan Carlos Aonso, ganador del último Premio de Ensayo Teológico Joven PPC, y la especialista en educación emocional Laia Mestres protagonizan la programación de firmas de PPC en la Feria del Libro de Madrid.

Ensayistas, divulgadores y especialistas en espiritualidad, educación y diálogo social compartirán encuentros con lectores en una de las principales citas culturales del año.

Con esta presencia en la Feria, PPC refuerza su apuesta por acercar al gran público propuestas editoriales centradas en el humanismo cristiano, la reflexión contemporánea y el diálogo entre diferentes.

(Información remitida por la empresa firmante)

PPC participará un año más en la Feria del Libro de Madrid con un amplio programa de firmas en el que estarán presentes algunos de los autores más representativos de su catálogo editorial.en una cita que volverá a convertir el parque de El Retiro en uno de los grandes escaparates culturales del país

Entre los autores participantes destaca especialmente Juan Carlos Aonso, ganador del VIII Premio de Ensayo Teológico Joven PPC por Todos, todos, ¿todos? El racismo como problema teológico, una obra que reflexiona sobre el racismo desde la perspectiva cristiana y teológica. También participará Laia Mestres, especialista en educación emocional y acompañamiento educativo, autora de Escuelas emocionalmente competentes, un libro que propone herramientas para impulsar el bienestar emocional de alumnado, profesorado y familias desde la escuela.

Con esta programación, PPC refuerza su presencia en la Feria del Libro de Madrid como una editorial comprometida con el pensamiento crítico, el diálogo y la difusión de propuestas culturales y espirituales abiertas a la sociedad contemporánea.

Perteneciente a SM, PPC publica ensayos, manuales y publicaciones de índole religiosa, educativa y cultural dirigidas a jóvenes, adultos y especialistas. Su catálogo se ha consolidado como un referente por su solidez académica y por su apuesta por el humanismo cristiano y el diálogo entre diferentes.

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