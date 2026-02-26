Juan Carlos Cubeiro se incorpora a Amrop España como director de Estrategia y Liderazgo - Board Services

Juan Carlos Cubeiro - Amrop España

Considerado uno de los mayores expertos en talento y liderazgo del país, Cubeiro aporta décadas de experiencia como consultor, conferenciante internacional y asesor de alta dirección para impulsar la práctica de Estrategia, Liderazgo y Consejos en la firma

Madrid, 26 de febrero de 2026.- Amrop España, firma global de Executive Search y consultoría de liderazgo, anuncia la incorporación de Juan Carlos Cubeiro como director de Estrategia y Liderazgo - Board Services, reforzando su posicionamiento como compañía de referencia en la identificación y desarrollo de los Leaders for What’s Next.



Con una trayectoria de 39 años en torno al liderazgo, Cubeiro está considerado uno de los mayores expertos en talento, liderazgo y coaching estratégico en España. Premio Nacional de Management, ha sido consultor para más de 1.000 compañías y ha desempeñado posiciones de Head of Talent en multinacionales como Honeywell, Arthur Andersen, PwC, Hay Group y ManpowerGroup, además de ejercer como CEO en diversas organizaciones. Amrop supone su sexta multinacional y, en sus palabras, "deseo que sea la definitiva".



Presidente de Honor de AECOP y referente del coaching estratégico en el país, acompaña cada año a más de 30 CEO y ha llevado su labor como conferenciante a más de 30 países. Además, es docente desde hace 25 años en escuelas de negocio como la Universidad de Deusto, ESIC o Galicia Business School.



"Integrar a un referente del calibre de Juan Carlos Cubeiro es un paso natural en nuestro compromiso con los Leaders for What’s Next. Su experiencia moldeando el pensamiento de la alta dirección en España nos permite ofrecer un valor único y multidimensional, impactando tanto en la efectividad de los equipos ejecutivos como en la arquitectura de los Consejos", afirma Óscar García-Velasco, Managing Partner de Amrop España.



Por su parte, Cubeiro destaca que "Amrop es una compañía de valores vividos: agilidad, cuidado, curiosidad, ética, excelencia e inclusión. Vengo a sumarme a su reevolución en el concepto del Search, ayudando a clientes y profesionales desde el liderazgo".



Cubeiro se une así al equipo liderado por Óscar García-Velasco, acompañado por perfiles veteranos del headhunting ejecutivo como Carmen Tuñas, Borja Vara, Ana Campos y Federico Cúneo, consolidando la apuesta estratégica de Amrop España por un modelo que integra Executive Search, Leadership Advisory y Board Services desde una perspectiva humanista y transformadora.



Acerca de Amrop

Amrop es una firma global especializada en la búsqueda y evaluación de talento directivo. Fundada en 1977, es una de las mayores alianzas internacionales de firmas independientes de Executive Search, con 72 oficinas en 59 países y un equipo global de más de 550 profesionales.



En España, Amrop actúa como socio estratégico de empresas y profesionales que aspiran a crear equipos de alto impacto y liderazgos sostenibles. Su enfoque combina una profunda experiencia sectorial con una visión humanista, acompañando a organizaciones y ejecutivos desde la búsqueda y selección hasta su integración, con el objetivo de garantizar un encaje duradero y transformador.



Para más información: www.amrop.es.

