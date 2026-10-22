Juan Luis Arsuaga llevará a CUEVATUR 2026 la historia de la humanidad bajo tierra - Asociación de Cuevas Turísticas Españolas

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 22 de octubre de 2026.- El prestigioso paleontólogo participará en la décima edición del Congreso Español de Cuevas y Minas Turísticas, que se celebrará en Aracena del 11 al 14 de noviembre y reivindicará el Turismo Subterráneo como una alternativa sostenible frente a la masificación. Organizado en el marco de la Asociación de Cuevas Turísticas Españolas, el encuentro busca poner en valor el patrimonio subterráneo y su potencial turístico y cultural.

¿Qué pueden contarnos las cuevas sobre nuestro propio pasado? ¿Qué relación existe entre el mundo subterráneo y la evolución humana? Estas son algunas de las preguntas que estarán presentes en CUEVATUR 2026, el Congreso Español de Cuevas y Minas Turísticas, que contará en su décima edición con la participación del prestigioso paleontólogo Juan Luis Arsuaga, uno de los principales divulgadores de la evolución humana en España.

Su presencia constituye uno de los principales atractivos de un encuentro que se celebrará en Aracena (Huelva) del 11 al 14 de noviembre y que reunirá a investigadores, científicos, gestores y profesionales vinculados a las Cuevas y Minas Turísticas. Pero, más allá de los nombres propios y de la actividad científica, CUEVATUR plantea una cuestión de creciente actualidad: cómo disfrutar de los espacios naturales y patrimoniales sin convertirlos en víctimas de la masificación turística.

Bajo el lema “Cuevas y Mundo Subterráneo: Ciencia, Turismo y Futuro”, la décima edición del Congreso abordará precisamente la necesidad de avanzar hacia un modelo de Turismo Subterráneo capaz de combinar conocimiento, conservación y experiencia turística. Un modelo que encuentra en las Cuevas y Minas un escenario privilegiado para demostrar que viajar de otra manera es posible.

Cuando las Cuevas hablan de nuestro pasado

La intervención de Juan Luis Arsuaga analizará una de las dimensiones más fascinantes de las cavidades: su capacidad para conservar las huellas de la Historia natural y de la evolución humana.

Las Cuevas han sido refugio, espacio de actividad humana y auténticos archivos naturales durante miles y, en algunos casos, millones de años. En su interior se han conservado restos fósiles, evidencias arqueológicas y testimonios que permiten reconstruir cómo vivieron nuestros antepasados y cómo ha evolucionado nuestra relación con el entorno.

Acercar este conocimiento al público constituye también una de las grandes oportunidades del Turismo Subterráneo. Una visita turística puede convertirse así en una experiencia de divulgación científica y de sensibilización medioambiental: entrar en una Cueva no significa únicamente contemplar formaciones geológicas, sino comprender un patrimonio que necesita ser conocido para poder ser protegido.

Esta dimensión científica y divulgativa estará muy presente en CUEVATUR 2026, que reunirá durante cuatro jornadas diferentes perspectivas sobre el Mundo Subterráneo y su futuro.

Un modelo turístico alejado de la masificación

La celebración de CUEVATUR coincide además con un debate cada vez más presente en la sociedad: la necesidad de encontrar alternativas a un modelo turístico basado en la concentración de visitantes en determinados destinos.

Frente a la masificación, las Cuevas y Minas Turísticas plantean un modelo necesariamente más controlado. Son espacios singulares, con unas condiciones ambientales y de conservación que obligan a gestionar las visitas de manera responsable y a respetar su capacidad de acogida.

Esta característica, lejos de ser una limitación, puede convertirse en una de sus principales fortalezas. El Turismo Subterráneo apuesta por experiencias de calidad, conocimiento y contacto con el patrimonio, en lugar de por la mera acumulación de visitantes.

La conservación no es, en este caso, un elemento añadido a la actividad turística. Es la condición imprescindible para que esa actividad pueda mantenerse en el tiempo.

Por eso, CUEVATUR quiere contribuir a generar conocimiento y debate en torno a un Turismo más sostenible, consciente y respetuoso con los espacios que visita. Un modelo que permite descubrir lugares singulares sin necesidad de reproducir las dinámicas de la masificación.

De la Cueva al territorio

Además de su valor científico y natural, las Cuevas y Minas Turísticas desempeñan un papel relevante en la dinamización de numerosos territorios rurales y de interior.

Muchas de estas instalaciones se encuentran alejadas de los grandes circuitos turísticos y actúan como auténticas puertas de entrada a destinos que ofrecen mucho más que una visita subterránea. Gastronomía, patrimonio histórico, naturaleza, tradiciones, artesanía o actividades de ocio pueden formar parte de una experiencia turística más amplia, generando actividad económica y empleo en el entorno.

Aracena es un buen ejemplo de esta conexión entre patrimonio y territorio. La localidad onubense será sede de CUEVATUR 2026 y acogerá a profesionales llegados de diferentes lugares para reflexionar sobre el presente y el futuro de las Cuevas y Minas Turísticas. La Gruta de las Maravillas, uno de los grandes referentes del Turismo Subterráneo español, será además uno de los escenarios protagonistas de esta edición.

El Congreso permitirá, asimismo, conocer otros recursos de la provincia de Huelva y acercarse a un patrimonio minero que demuestra cómo el Mundo Subterráneo puede ser también una herramienta para conservar y divulgar la memoria de los territorios.

Ciencia, Turismo y futuro

Desde su primera edición, CUEVATUR se ha consolidado como un punto de encuentro para quienes investigan, gestionan, conservan y divulgan el patrimonio subterráneo. En 2026, su décima edición pretende dar un nuevo impulso a esta reflexión, incorporando cuestiones como la monitorización ambiental, la transformación digital, las nuevas tecnologías, la gestión de riesgos o las posibilidades que ofrecen las denominadas “Cuevas inteligentes”.

La participación de Juan Luis Arsuaga contribuirá a acercar esta realidad al gran público y a recordar que las Cuevas son mucho más que un recurso turístico. Son espacios de conocimiento, auténticos archivos de la Historia natural y humana y, al mismo tiempo, ecosistemas frágiles que requieren una gestión responsable.

En un contexto en el que el Turismo busca fórmulas para crecer sin deteriorar aquello que hace únicos a los destinos, CUEVATUR 2026 plantea una reflexión especialmente oportuna: quizá una de las mejores formas de viajar hacia el futuro sea aprender a mirar y proteger aquello que lleva millones de años bajo nuestros pies.

Y en ese viaje, la ciencia, la conservación y un Turismo Subterráneo sostenible están llamados a caminar de la mano.

Sobre ACTE

La Asociación de Cuevas Turísticas (ACTE) es una entidad sin ánimo de lucro, conformada por 34 Cuevas y Minas Turísticas de nuestro país, repartidas por todo el territorio nacional. Entre los objetivos planteados por ACTE, destaca la divulgación y la conservación del mundo subterráneo, junto al desarrollo económico de las zonas rurales, siempre desde el equilibrio que representa el Turismo Sostenible.

ACTE lleva a cabo, a lo largo de todo el año, tanto actividades encaminadas a dar a conocer sus Cuevas y Minas, como a la formación de profesionales en la excelencia turística. Entre dichas iniciativas destaca la campaña en torno al seis de junio, el Día Internacional de las Cuevas y del Mundo Subterráneo, y CUEVATUR, una cita indispensable para la investigación de estos espacios.

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