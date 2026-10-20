Juan Luis Gandía, rector de la UV, destaca el valor social de la ingeniería en la graduación de la ETSE

Acto graduación ETSE - ETSE - UV

(Información remitida por la empresa firmante)

300 estudiantes de siete grados y seis másteres de distintos ámbitos de la ingeniería y la ciencia de datos cierran una etapa académica en la Universitat de València

Valencia, 20 de octubre de 2026.- La Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de la Universitat de València (ETSE-UV) celebró el pasado sábado, 17 de octubre, su ceremonia de graduación en el Palau de Congressos de València. Un total de 300 estudiantes de los grados en Ingeniería Química, Ingeniería Electrónica de Telecomunicación, Ingeniería Informática, Ingeniería Electrónica Industrial, Ingeniería Telemática, Ingeniería Multimedia y Ciencia de Datos, así como de los másteres en Ingeniería Química, Ingeniería Ambiental, Ciencia de Datos, Bioinformática, Ingeniería Electrónica, y Tecnologías Web, Computación en la Nube y Aplicaciones Móviles, protagonizaron el acto.



La bienvenida institucional corrió a cargo del director de la ETSE-UV, Rafael Magdalena, quien felicitó a los graduados y graduadas y afirmó: "Estáis en un momento dorado para la ingeniería; todo el esfuerzo ha dado sus frutos". También agradeció la confianza de las familias y del estudiantado en la universidad pública. "Ver el auditorio lleno es un orgullo para nuestro trabajo", señaló.



La ceremonia incluyó la entrega de diplomas y la imposición de becas, así como del Premio Rotary Club Valencia Centro a los mejores trabajos de fin de grado; los premios a los mejores expedientes académicos de grado y máster, y los reconocimientos de las cátedras a los mejores trabajos de fin de grado y de máster. Entre los proyectos distinguidos figuran una aplicación móvil colaborativa para localizar plazas de aparcamiento libres en la vía urbana; el diseño de un fermentador anaerobio para valorizar una corriente residual, y el uso de modelos de difusión clásicos y cuánticos para generar imágenes de lesiones de cáncer oral.



La ETSE-UV reconoció asimismo la trayectoria de Antoni Vicent Orchilles Balbastre y Josep Manuel Peñarrocha Oltra, del Departamento de Ingeniería Química, con motivo de su jubilación. Ambos participaron en la entrega de diplomas a la nueva promoción.



El rector de la Universitat de València, Juan Luis Gandía Cabedo, cerró el acto con una felicitación a los estudiantes por completar "una etapa de formación exigente". "Esta graduación abre una etapa de decisiones", señaló. Gandía destacó la diversidad formativa de la ETSE-UV y la capacidad de sus titulados para abordar problemas y generar tecnología propia. También aludió a la dimensión social de la ingeniería y a la importancia de incorporar nuevas herramientas, valorar sus resultados y colaborar con profesionales de distintos ámbitos.



La ETSE-UV agradece el patrocinio de la Cátedra Consultia Business Travel, la Cátedra Horizonte Verde, la Cátedra AIMPLAS-UV y Meliconi Italia. Asimismo, reconoce la colaboración de Rotary Club Valencia Centro; los colegios y asociaciones profesionales que participaron en la entrega de los premios a los mejores expedientes, y las cátedras Capgemini, Horizonte Verde: Nexo Agua-Bioenergía y Consultia Business Travel, que distinguieron trabajos académicos.

Contacto

Nombre contacto: Desirée Tornero Pardo

Descripción contacto: ETSE - UV

Teléfono de contacto: 645697286