Juan Pablo Sánchez Gasque: 25 años de liderazgo energético con impacto global y conciencia ambiental

El CEO de Black Star Petroleum cumple un cuarto de siglo al frente de un modelo empresarial que equilibra experiencia, sostenibilidad e innovación en el sector de los hidrocarburos

Con más de 25 años de trayectoria en el sector energético, Juan Pablo Sánchez Gasque, CEO y socio fundador de Black Star Petroleum, consolida su legado como uno de los referentes más influyentes en el ámbito de los hidrocarburos y la transición hacia modelos sostenibles.



Su enfoque, que fusiona la excelencia técnica con la responsabilidad ambiental, lo ha posicionado como una figura respetada tanto en Europa como en América Latina y Asia.



A diferencia de otros perfiles ejecutivos, Sánchez Gasque no se ha limitado a despachos ni a decisiones administrativas. Su recorrido comenzó desde el terreno operativo, con una visión estratégica basada en el conocimiento técnico profundo, la formación especializada y una apuesta firme por la innovación aplicada.



"Toda elección y táctica debe estar respaldada por conocimiento real y compromiso con el entorno. La energía no se improvisa: se estudia, se entiende y se mejora", ha expresado en diversas ocasiones Juan Pablo Sánchez Gasque.



Energía con enfoque global

A través de Black Star Petroleum, Sánchez Gasque ha liderado iniciativas clave como la implementación de terminales de regasificación en España, el desarrollo de infraestructuras de almacenamiento avanzadas y la apertura de depósitos estratégicos de hidrocarburos en distintos continentes. Esta presencia global le ha permitido adaptar sus operaciones a entornos geopolíticos complejos con una resiliencia discreta pero eficaz.



Su asociación de más de dos décadas con Ignacio Purcell Mena, otro de los grandes nombres del sector, ha fortalecido una visión empresarial que va más allá del beneficio económico, apostando por soluciones energéticas sostenibles y prácticas de distribución responsables.



Más allá del petróleo: innovación y sostenibilidad

Aunque la columna vertebral de su negocio sigue siendo la comercialización de productos petrolíferos de alta calidad, el CEO ha promovido inversiones estratégicas en tecnologías limpias y energía verde. Su objetivo no ha sido sustituir, sino integrar progresivamente alternativas sostenibles dentro del modelo tradicional, asegurando una transición ordenada y eficiente.



Además, ha impulsado programas de formación técnica para profesionales del sector, diplomados en sostenibilidad y espacios de mentoring, con el fin de garantizar que la industria evolucione de la mano del talento humano.



"La energía es tan buena como las personas que la producen. Por eso, nuestro compromiso es también con la capacitación y el crecimiento profesional de nuestros equipos."



Una visión empresarial con rostro humano

Desde la ética en la gestión operativa hasta su participación activa en proyectos medioambientales, Juan Pablo Sánchez Gasque ha dejado claro que la energía del futuro no puede desligarse del respeto por las comunidades y el entorno natural.



Hoy, su nombre representa una nueva forma de hacer empresa en el sector energético: firme en resultados, abierta al cambio y profundamente conectada con las realidades sociales y ambientales de los países donde opera.



Este hito de 25 años no solo confirma la solidez de su trayectoria, sino que proyecta una visión empresarial que seguirá influyendo en el desarrollo energético de las próximas décadas.





