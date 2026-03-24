Juan Sala y Fran Catalán lideran la formación en IA para Arquitectura e Interiorismo - Laurel Visuals

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 24 de marzo

La incorporación de la inteligencia artificial en los procesos creativos y productivos está transformando sectores como la arquitectura y el interiorismo. La capacidad de optimizar flujos de trabajo, generar propuestas visuales avanzadas y mejorar la eficiencia en el desarrollo de proyectos sitúa a la IA como una herramienta cada vez más relevante en el ámbito profesional. En este escenario, la formación especializada se convierte en un elemento clave para que estudios y empresas puedan integrar estas tecnologías de forma efectiva. Laurel responde a esta necesidad trasladando su experiencia directa en la implementación de IA a programas formativos adaptados a las particularidades del sector.

Formación en IA aplicada a arquitectura e interiorismo desde la experiencia real

La propuesta de formación de Laurel se basa en la aplicación práctica de la inteligencia artificial en entornos profesionales. A diferencia de enfoques teóricos, el conocimiento se construye a partir de la experiencia acumulada en proyectos reales dentro del sector de la arquitectura y el interiorismo.

La empresa ha trabajado en la implementación de soluciones de IA en estudios y compañías de primer nivel como Fran Silvestre Arquitectos, Ortiz.Leon Arquitectos o PIA Paisajismo. Esta trayectoria permite abordar la formación desde una perspectiva alineada con las necesidades reales del mercado, identificando tanto los retos como las oportunidades que ofrece la tecnología.

El enfoque formativo se orienta a facilitar la integración de herramientas de IA en los procesos habituales de trabajo, desde la conceptualización hasta la presentación de proyectos. De este modo, se promueve una adopción progresiva y eficaz de la tecnología, adaptada a la estructura y objetivos de cada empresa.

Adaptación de la inteligencia artificial a las necesidades de cada empresa

Uno de los elementos diferenciales de la formación desarrollada por Laurel es su capacidad de adaptación. La experiencia en distintos proyectos permite ajustar los contenidos formativos a las características específicas de cada organización, teniendo en cuenta su tamaño, especialización y nivel de digitalización.

Profesionales como Juan Sala y Fran Catalán forman parte de este enfoque, aportando una visión práctica sobre cómo integrar la IA en el día a día de estudios de arquitectura e interiorismo. Esta perspectiva contribuye a trasladar el potencial de la tecnología a escenarios concretos, facilitando su aplicación directa.

La formación no se limita a la adquisición de conocimientos técnicos, sino que también aborda la transformación de los procesos de trabajo. La incorporación de la IA permite redefinir la manera en que se desarrollan los proyectos, optimizando tiempos y ampliando las posibilidades creativas.

La evolución del sector apunta hacia una integración cada vez mayor de la Inteligencia Artificial en los procesos profesionales. En este contexto, la formación especializada se consolida como un factor determinante para aprovechar todo el potencial de estas herramientas. Laurel se posiciona así como un agente que conecta la experiencia real en implementación con la capacitación necesaria para afrontar los nuevos retos de la arquitectura y el interiorismo.

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