- Jubilant Biosys Limited anuncia el nuevo Centro de Investigación de Innovación Química para apoyar la ampliación de la química de descubrimiento y los servicios ADME in vitro para clientes como Turning Point Therapeutics

SAN DIEGO y BENGALURU, 12 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- Jubilant Biosys Limited ha anunciado hoy la ampliación de sus instalaciones para apoyar su oferta de servicios de química de descubrimiento y ADME in vitro. Jubilant Biosys presta servicios a Turning Point Therapeutics Inc. para múltiples programas de investigación oncológica de moléculas pequeñas. Turning Point es una empresa de oncología de precisión que desarrolla terapias de nueva generación dirigidas a los factores genéticos del cáncer.

Los servicios para Turning Point Therapeutics Inc. se llevarán a cabo en el recientemente construido Centro de Investigación de Innovación Química (CIRC) de Jubilant Biosys Limited en Greater Noida, India. El Centro de Investigación de Innovación Química tiene una capacidad inicial de 500 FTE, lo que permite un mayor rendimiento operativo para los servicios de química de descubrimiento y también una rápida entrega de datos ADME in vitro para los proyectos de los clientes.

Comentando esta expansión, Giuliano Perfetti, consejero delegado de Jubilant Biosys Limited dijo, "Estamos encantados de presentar nuestro recién construido Centro de Investigación de Innovación Química, en Greater Noida, para las necesidades de proyectos de Turning Point y de nuestros otros clientes, y estamos deseando acelerar sus programas a través de este sitio."

"Estamos muy contentos de continuar nuestra relación con Jubilant Biosys Limited, ya que comienzan a utilizar su CIRC. Siguen proporcionando servicios de contrato cualificados para proyectos de química sintética desafiantes, al tiempo que se dan cuenta de la importancia de los tiempos de ciclo cortos para entregar y proporcionar datos ADME in vitro críticos para nuestra creciente cartera," dijo Siegfried Reich, Ph.D., responsable científico, Turning Point Therapeutics.

Acerca de Jubilant Biosys Limited

Jubilant Biosys Limited, una filial de Jubilant Pharmova Limited, una empresa farmacéutica global integrada, tiene presencia en Bengaluru y Noida en la India. Jubilant Biosys ofrece servicios de investigación y desarrollo por contrato para innovadores farmacéuticos globales. Jubilant Biosys ha demostrado su experiencia en servicios funcionales en química, incluyendo química computacional, química medicinal/sintética, PR&D y capacidades de escalado GMP hasta la fase II. Los servicios de biología incluyen biología estructural, biología in vitro, DMPK, farmacología in vivo y toxicología. Además, Jubilant Biosys tiene experiencia en el descubrimiento integrado con un historial de trabajo en más de 80 programas en múltiples áreas terapéuticas, incluyendo pero no limitado a la oncología, los trastornos metabólicos, el dolor y la inflamación, el SNC y la expansión en las enfermedades raras. Para más información, visit: www.jubilantbiosys.com

Acerca de Turning Point Therapeutics

Turning Point Therapeutics es una empresa de oncología de precisión en fase clínica con una cartera de fármacos en investigación descubiertos internamente y diseñados para abordar las principales limitaciones de las terapias contra el cáncer existentes. El principal candidato a fármaco de la empresa, repotrectinib, es un inhibidor de la quinasa de nueva generación dirigido a los impulsores oncogénicos ROS1 y TRK del cáncer de pulmón no microcítico y de los tumores sólidos avanzados. El repotrectinib, que se está estudiando en un estudio de fase 2 de registro en adultos y en un estudio de fase 1/2 en pacientes pediátricos, ha mostrado actividad antitumoral y respuestas duraderas entre los pacientes que no han recibido tratamiento con inhibidores de la quinasa y los que ya lo han recibido. La cartera de candidatos a fármacos de la empresa también incluye elzovantinib, dirigido a MET, CSF1R y SRC, que se está estudiando en un ensayo de fase 1 en pacientes con tumores sólidos avanzados o metastásicos que albergan alteraciones genéticas en MET; TPX-0046, dirigido a RET, que se está estudiando en un ensayo de fase 1/2 en pacientes con tumores sólidos avanzados o metastásicos que albergan alteraciones genéticas en RET; y TPX-0131, un inhibidor de ALK de nueva generación, que se está estudiando en un ensayo de fase 1/2 en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas avanzado o metastásico positivo para ALK. La empresa está impulsada a desarrollar terapias que marquen un punto de inflexión para los pacientes en su tratamiento del cáncer. Para más información, visite www.tptherapeutics.com .

Acerca de Jubilant Pharmova Limited

Jubilant Pharmova Limited (antes Jubilant Life Sciences Limited) es una empresa que se dedica a los productos farmacéuticos, a los servicios de investigación y desarrollo por contrato y a los nuevos medicamentos patentados. El negocio farmacéutico, a través de Jubilant Pharma Limited Singapore (JPL), se dedica a la fabricación y el suministro de radiofármacos con una red de 48 radiofarmacias en Estados Unidos, productos de terapia antialérgica, fabricación por contrato de inyectables estériles y productos no estériles, API y formulaciones de dosis sólidas a través de seis instalaciones de fabricación que atienden a todos los mercados regulados, incluidos los Estados Unidos, Europa y otras zonas geográficas. Jubilant Biosys Limited ofrece servicios de investigación y desarrollo por contrato a través de dos centros de investigación de primera clase en Bangalore y Noida en la India. Jubilant Pharmova Limited cuenta con un equipo de más de 6.000 personas multiculturales en todo el mundo. La empresa es reconocida como un "socio de elección" por las principales empresas farmacéuticas del mundo. Para más información, visite: www.jubilantpharmova.com

Contacto desarrollo empresarial:

Ravichandran S

bd@jubilantbiosys.com