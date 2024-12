Un juego de cartas para descubrir vocaciones profesionales

(Información remitida por la empresa firmante)

Interexit es una innovadora y premiada iniciativa para la orientación laboral

Interexit es el primer juego de cartas que tiene como objetivo facilitar la identificación de los intereses profesionales para poder escoger la mejor salida laboral.

Esta original e inédita propuesta propone una sesión gamificada, motivadora y más autónoma tanto para el orientador como para quien se encuentra en situación de elegir su futuro profesional, cambiar de trabajo o desempeñar aquella labor más afín a sus aptitudes y motivaciones.

Los Premios Educaweb de Orientación Académica y Profesional 2024 han premiado recientemente a Interexit por promover el autoconocimiento de las personas y guiarlas hacia la definición de su objetivo laboral.

Madrid, 11 de diciembre de 2024- ¿En qué quiero trabajar?, ¿qué se me da bien hacer?, de las ofertas de empleo que veo, ¿cuáles me interesan realmente?, ¿qué quería ser de mayor? Estas son las grandes preguntas a las que nos enfrentamos cuando tenemos que decidir a qué nos queremos dedicar o cuando tenemos que dar un cambio a nuestra carrera profesional. Se trata de un momento crucial en la vida laboral de una persona que no está exento de incertidumbre, cierta urgencia y de ideas preconcebidas sobre lo que realmente nos motiva, nos encaja o nos va a permitir un desarrollo laboral fructífero.

Interexit es un juego de cartas que responde a la necesidad de un sector muchas veces desconocido, pero fundamental para los estudiantes, los profesionales o los emprendedores de nuestro país, como es el de la orientación laboral. Cuando toca decidir qué queremos estudiar, en qué trabajo podemos crecer y aportar valor a la sociedad o de qué manera vamos a ganarnos la vida, es muy importante contar con herramientas y metodologías que ayuden a conectar los intereses con los trabajos más adecuados para cada persona.

Interexit ha sido creado por Marisa Cotera Hernández, experta en orientación y diseño de metodologías más de 25 años de experiencia como técnico de empleo. A través de la gamificación y del recorrido por 94 cartas ilustradas, este juego hace aflorar vocaciones, motivaciones o intereses de una forma interactiva para, una vez, identificado ese perfil, conectarlo con las profesiones más afines.

Para Marisa, la motivación de lo que realmente se nos da bien o nos gusta hacer es un factor decisivo en la orientación profesional porque “si lo que alguien hace diariamente le interesa, es una actividad que le agrada o se le da bien hacer, estamos más cerca de prevenir un nuevo desempleo, tendremos trabajadores más felices y el trabajo se hará con mayor motivación, ganas. Todo ello redundará en un mejor desempeño del mismo y, por lo tanto, en un mayor ajuste al perfil solicitado por la empresa”.

Esta baraja nace de su inquietud constante por mejorar los procesos y la forma de conectar con los colectivos en busca de su empleo ideal. Estudió también Bellas Artes y ha dado rienda suelta a su creatividad ideando una mecánica innovadora con ilustraciones basadas en la técnica de Visual Thinking.

En cuanto a su originalidad y fuerza gráfica de la baraja, comenta que le parecía “más accesible el realizar una elección de intereses combinando imágenes con texto y con una experiencia de encuentro” y también ha tenido en cuenta el enfoque de género e intergeneracional.

Esta madrileña creó la dinámica del juego en 2017 y ha sido en 2024 cuando lo ha lanzado al mercado, dada la buena aceptación e interés. En solo unos meses va por su segunda edición y se ha implantado en varias entidades y servicios públicos de empleo de diversas Comunidades Autónomas relacionados con la orientación laboral de toda España.

Cómo conectar los intereses con la salida laboral

La baraja cuenta con 98 cartas, 3 peones de madera y su objetivo es que los jugadores, mediante elección y descarte, se queden al final con 5 de ellas, las que mejor respondan a sus intereses, facilitando la toma de decisiones sobre su carrera o búsqueda de empleo. Todo ello desde un proceso lúdico y gamificado, muy motivador. Al final del juego, cada persona consigue su Balance de Orientación Profesional, en el que se recoge la familia profesional o sector de actividad que ha resultado en este proceso.

Según los profesionales que ya han trabajado con Interexit estas son las claves de su éxito:

Su sencillez y eficacia. En menos de 30 minutos se consiguen unas primeras elecciones de objetivo profesional.

se consiguen unas primeras elecciones de objetivo profesional. Es muy completa y va avanzando por fases en la elección profesional; integra 94 intereses y habilidades relacionados con 26 familias profesionales.

Su enfoque lúdico facilita una interacción más motivadora y proyectiva para el “jugador”.

Una innovadora herramienta premiada en EducaWeb 2024

Los Premios Educaweb de Orientación Académica y Profesional 2024 en su 17ª edición han reconocido a Interexit dentro de la categoría de Profesionales.

Su creadora, Marisa Cotera recogió este galardón en Barcelona el pasado 28 de noviembre y según manifestó en la entrevista concedida a esta prestigiosa entidad especializada en la educación y formación: "Echaba de menos que el proceso de elección profesional fuera divertido y quería ofrecer una herramienta de orientación con elementos de gamificación basada en competencias”. No hay duda de que lo ha conseguido.

Para adquirir Interexit: www.cartasdidacticas.com

Para más información y entrevistas con la autora cintia@cucobranding.com