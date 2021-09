2D Fighting Game "Melty Blood: Type Lumina" Preorders Now Available

-El juego de lucha 2D "Melty Blood: Type Lumina" ya está disponible para el lanzamiento digital, presentando características de los personajes y vídeos de jugabilidad

TOKIO, 3 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- Project LUMINA (Notes Co., Ltd., Aniplex Inc., DELiGHTWORKS Inc.) ha comenzado a aceptar pedidos anticipados de la versión digital del juego de lucha 2D "Melty Blood: Type Lumina" para Nintendo Switch™/Xbox One a partir del 26 de agosto, y para PlayStation®4 a partir del 2 de septiembre.

Disponibilidad de los productos para pedidos anticipado1. MELTY BLOOD: TYPE LUMINA Digital Deluxe EditionPrecio: 69,99 dólares estadounidenses / 69,99 euros* Incluye un libro digital que repasa la historia de la serie Melty Blood y la edición digital del reproductor de música "Melty Blood Archives".

2. MELTY BLOOD: TYPE LUMINA Digital Standard EditionPrecio: 49,99 dólares estadounidenses / 49,99 euros

Pedidos anticipados disponibles Standard Edition Preorder PlayStation®4 https://store.playstation.com/product/EP2635-CUSA27481_00-MBTL000000000000 Nintendo Switch™ https://www.nintendo.es/Juegos/Programas-descargables-Nintendo-Switch/MELTY-BLOOD-TYPE-LUMINA-2031174.html Xbox One https://www.microsoft.com/store/productid/9nx4g02hn7ms Deluxe Edition Preorder PlayStation®4 https://store.playstation.com/product/EP2635-CUSA27481_00-1922957889877272 Nintendo Switch™ https://www.nintendo.es/Juegos/Programas-descargables-Nintendo-Switch/MELTY-BLOOD-TYPE-LUMINA-Deluxe-Edition-2031463.html Xbox One https://www.microsoft.com/store/productid/9pbkjmbm9qm1

* No habrá pedidos anticipados para Steam. Por favor, espere hasta la fecha de lanzamiento. * Nintendo Switch™: Si no ve su región en la lista del sitio web oficial, comprueba la tienda electrónica de Nintendo en su Nintendo Switch™.

Personajes jugables y avances de batallaSe pondrán a disposición vídeos que presenten el aspecto de las batallas, los movimientos especiales y las voces del juego de 8 personajes jugables.

Los nuevos vídeos se enlazarán en la cuenta oficial de Twitter (https://twitter.com/MB_LUMINA).

Shiki Tohno: https://youtu.be/ntDXsbInCBs Durante la batalla, se quita las gafas para utilizar su percepción de los ojos místicos de la muerte. Esta habilidad y su cuchillo son sus principales armas. Un personaje estándar con un conjunto de habilidades sencillas y fáciles de usar que se especializa en el combate cuerpo a cuerpo.

Arcueid Brunestud: https://youtu.be/rsAfzYB8EAY Utiliza principalmente sus habilidades de Ancestro Verdadero en la batalla. Es una luchadora fácil de usar y poderosa en el cuerpo a cuerpo, capaz de precipitarse rápidamente y aplastar a sus oponentes.

Ciel: https://youtu.be/MBCbpOwcNFM Un luchador equilibrado capaz de atacar a larga distancia con una variedad de proyectiles, así como una destreza física que destaca en el combate cuerpo a cuerpo.

Akiha Tohno: https://youtu.be/-HJpHiPqt1U Este personaje se presta a un estilo de juego en el que acorrala a sus oponentes mediante especiales que tienen una amplia área de ataque y ataques regulares fáciles de usar.

Kouma Kishima: https://youtu.be/MU4BCq07XVo Es excelente en el combate cuerpo a cuerpo y posee una superarmadura que le permite atacar y, al mismo tiempo, resistir los ataques de su oponente. Con la superarmadura, no tiene nada que temer de sus oponentes y puede dedicar todo a atacar.

Hisui & Kohaku: https://youtu.be/orN3wFEPSNY Hisui: https://www.youtube.com/watch?v=NZfjoJquHvw Un luchador técnico con una gran variedad de proyectiles y trampas que también destaca por sus veloces ataques rápidos. Este personaje aprovecha al máximo sus habilidades domésticas (¿?), utilizando utensilios de cocina y limpieza, e incluso muebles para atacar a los oponentes.

Kohaku: https://www.youtube.com/watch?v=DWlIZRjCe-E Una luchadora complicada que destaca en el combate a media y larga distancia con sus ataques y trampas de gran alcance. Al blandir su escoba de bambú y desenfundar la espada que esconde en su interior, el estilo de batalla único y variado de este personaje hace que sea muy divertido jugar con ella.

Miyako Arima: https://youtu.be/Qt62IWYEIZo Es una luchadora pequeña pero fuerte y veloz en el cuerpo a cuerpo, con una potencia explosiva. Lo que le falta de alcance, lo compensa con abundantes métodos para romper las defensas de sus oponentes.

¡Noel se une a la batalla como personaje jugable!Noel se une a la batalla como nuevo personaje jugable por primera vez en la serie Melty Blood. Este personaje se especializa en el combate a media distancia, utilizando su gran arma para acorralar a sus oponentes.

* La edición en caja no estará a la venta fuera de Japón.* No se admiten batallas cruzadas entre PlayStation®4/Nintendo Switch™/Xbox One/Steam.* Tenga en cuenta que el contenido y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

