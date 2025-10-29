De juego de lucha profesional a aventura de bolsillo: Brook abre tiendas Amazon en toda Europa

(Información remitida por la empresa firmante)

NEW TAIPEI CITY, 29 de octubre de 2025/PRNewswire/ -- Con el auge de los juegos de lucha competitivos, desde EVO France 2025 hasta la próxima Street Fighter League: Europe y CAPCOM CUP 12, Brook sigue siendo la opción predilecta de los jugadores de lucha. A la cabeza de la competencia se encuentra la GEN-5X Fighting Board, diseñada para la competición de nueva generación con una respuesta de entrada ultrarrápida y compatibilidad multiplataforma, incluyendo compatibilidad con PS5 y NS2.

Además, el convertidor FGC2 wingman sigue siendo el único convertidor aprobado por EVO en todos los eventos oficiales. Ofrece compatibilidad multiplataforma, baja latencia y se mejora continuamente mediante actualizaciones de firmware, lo que lo convierte en una opción de confianza tanto para asistentes como para jugadores profesionales. Además, permite que los mandos de terceros funcionen a la perfección en PS5, lo que lo convierte en un accesorio imprescindible para los jugadores que buscan sacar el máximo partido a su equipo favorito.

Ahora, Brook acerca sus aclamados accesorios de gaming a los jugadores de toda Europa con el lanzamiento de tiendas oficiales de Amazon en Alemania, Francia, Italia, España y Reino Unido.

Brook ofrece una amplia gama de productos para todo tipo de jugadores. La serie Pocket está diseñada para juegos móviles basados en RA como Pokémon GO, con funciones como captura automática, recolección automática y simulación de GPS:

Auto Catch Light: un dispositivo compacto y fácil de usar para principiantes que permite la captura y farming automáticos, perfecto para jugadores ocasionales en movimiento.

Auto Catch N D: diseñado para usuarios enfocados en el combate, permite una ejecución más rápida de movimientos especiales durante incursiones y batallas.

Los próximos dispositivos de Brook, ARmate y Flashman, están diseñados para expandir la forma en que los jugadores exploran el mundo de los juegos virtuales.

Para los jugadores de consola, el convertidor Wingman XE2 ha ganado popularidad recientemente al permitir que los mandos de terceros y propios funcionen a la perfección en las consolas más recientes, incluida la NS2. La gama también incluye accesorios de refrigeración, adaptadores multiplataforma y más, diseñados tanto para jugadores ocasionales como competitivos.

Con esta expansión, los jugadores en Europa disfrutarán de envíos más rápidos, acceso local y soporte directo.

Brook invita a los medios de comunicación y creadores de contenido de videojuegos de toda Europa a explorar oportunidades de colaboración, incluyendo reseñas de productos y unboxings.

Acerca de Brook

Brook es una marca de Taiwán de periféricos para juegos profesionales que ofrece soluciones innovadoras que permiten a los jugadores disfrutar de sus juegos a su manera. Desde torneos hasta juegos casuales, Brook empodera a la comunidad global con accesorios flexibles y de alto rendimiento.Tu juego, nuestro juego.

