Juegos de mesa con recuerdos incluidos de Hasbro

Momentos únicos y divertidos en familia que se recordarán siempre. Entretenimiento y diversión han unido durante mucho tiempo a las familias y los amigos. A pesar de haber cambiado la manera de disfrutar en los últimos años, la pandemia ha hecho recuperar esos momentos de felicidad jugando en familia. El catálogo de juegos de mesa de Hasbro demuestra que es posible entretenerse como nunca con los juegos clásicos de siempre

Un gran clásico para los amantes del misterio: CLUEDO

Es el clásico juego de misterio en el que se buscan pistas por toda la mansión para resolver el crimen. Este juego permite explorar el detective que se lleva dentro.



Un juego de equilibrio: JENGA

El divertido juego Jenga ha dado muchas horas de concentración y diversión durante toda la partida, intentando mantener el equilibrio de los bloques, cuidando que no se derrumbe o se pierde la partida.



Para ser un magnate: MONOPOLY CLÁSICO

Recorrer el tablero comprando propiedades, edificar casitas u hoteles y conseguir una gran fortuna. Un juego sobre la cara más divertida del mercado inmobiliario sin moverse del salón.



Para los que sueñan con ser cirujanos: OPERACIÓN

Se trata del clásico juego de mesa electrónico Operación, se escoge una carta y se saca la pieza del cuerpo del paciente sin tocar los laterales. Hay que Intentar evitar que suene la alarma y gana el que más billetes tenga.



Para retar a los oponentes: ¿QUIÉN ES QUIÉN?

Esta edición presenta el diseño de los personajes y la mayoría de los nombres que no se han visto en otras ediciones: como Sam con sombrero, Amy con gafas y Al con la gran barba blanca.



Traga bolas sin parar: TRAGABOLAS

Un clásico que ha dado largas tardes de duelos. Pasar horas y horas sin darse cuenta jugando con los hipopótamos que tragan bolas sin parar.



Cuánto se sabe: TRIVIAL PURSUIT

El primer jugador en conseguir un "quesito" de cada color, se enfrenta a la pregunta final para ganar el juego.



Un juego de preguntas: TRIVIAL FAMILIA

Esta edición es perfecta para divertirse y poner a prueba a toda la familia ya que contiene preguntas para niños y otras para adultos.



Mano derecha en el verde, pie izquierdo en el azul: TWISTER

Un juego para mantener el equilibrio. Quien se apoye o se caiga queda eliminado.



Qué no pare la diversión: ELEFUN FLYERS

Un caza mariposas. Una emocionante fiesta para los niños que intentan cazar la mayor cantidad de mariposas posible con sus redes.



Para los más hábiles: ¡CACA CHAF!

Por turnos, un jugador se tendrá que vendar los ojos e intentar cruzar la alfombra siguiendo las instrucciones del otro jugador, que hará girar la ruleta. No pisar las cacas.



Eres un manitas: FONTANERO CHAPUCERO

El fontanero está haciendo una nueva chapuza y se deberá ayudarle. Por turnos, los jugadores deben ir sacando una por una las herramientas de la caja del fontanero y cargando su cinturón. Cuidado. Si se le caen los pantalones durante el turno, el agua mojará a todos y el jugador quedará eliminado.



A crecer: BABY ALIVE - MARTINA CRECE DE VERDAD

Una muñeca que “crece de verdad” se transforma de recién nacida a bebé y a niña mayor. Martina crece hasta 10 cm cuando los niños la cuidan. Entre los accesorios de la muñeca “crece de verdad” se incluye un pelele, una mantita para arroparla, un biberón, un babero, un gorro, bolsa de comida, cepillo, zapatos y falda.







