JuliaHub anuncia la disponibilidad general de Dyad 3.0 (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

-JuliaHub anuncia la disponibilidad general de Dyad 3.0, que incorpora IA de agentes a la ingeniería basada en física

Esta nueva versión ofrece a los equipos de ingeniería un socio de simulación nativo de IA que transforma los requisitos, los diseños previos, los datos de prueba y las indicaciones en lenguaje natural en modelos validados y código listo para su implementación.

CAMBRIDGE, Mass., 27 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- JuliaHub anunció hoy Dyad 3.0, una importante actualización de su plataforma de simulación de sistemas basada en IA para el diseño, perfeccionamiento y validación de sistemas físicos complejos. Dyad 3.0 incorpora agentes de simulación autónomos que colaboran con los ingenieros para interpretar especificaciones, analizar diseños previos y datos de prueba, generar modelos candidatos, ejecutar simulaciones basadas en la física, aplicar restricciones físicas y de seguridad, y producir modelos validados y código de control. Dyad ya está en producción con clientes de la lista Fortune 100 y hoy se presenta en una transmisión en vivo global.

"La IA ha transformado el desarrollo de software mediante agentes que combinan modelos LLM con compiladores de código abierto, pero la ingeniería de sistemas físicos requiere la combinación de LLM con un compilador físico que fundamente los diseños de hardware en las leyes físicas", afirmó el Dr. Viral B. Shah, consejero delegado y cofundador de JuliaHub. "Dyad 3.0 integra la IA con agentes directamente en el flujo de trabajo de ingeniería, combinando agentes autónomos, un compilador multifísico, simulación de alta fidelidad, SciML y capacidades de implementación empresarial en un entorno integrado. Esto permite a los ingenieros aprovechar las ventajas de la IA, manteniendo al mismo tiempo el rigor, la seguridad y la verificación que exigen los sistemas físicos".

Un socio de IA para equipos de ingeniería

Los equipos de ingeniería que diseñan aeronaves, vehículos eléctricos, semiconductores, servicios públicos, sistemas de climatización, dispositivos médicos y otros sistemas industriales complejos se enfrentan a una limitación común: los ciclos de innovación son cada vez más rápidos, pero la creación de modelos de ingeniería validados sigue siendo compleja, manual y requiere mucho tiempo.

Con Dyad 3.0, los ingenieros pueden proporcionar un documento de requisitos, un diseño de la generación anterior, datos históricos de pruebas y una solicitud en lenguaje sencillo. Los agentes de Dyad pueden ensamblar el modelo, explorar miles de variaciones, aplicar restricciones físicas y de seguridad, presentar las ventajas y desventajas en lenguaje sencillo y generar código validado listo para su implementación en hardware.

El ingeniero sigue siendo quien toma las decisiones: define la dirección, evalúa las ventajas y desventajas y aprueba los diseños finales, mientras que Dyad automatiza el trabajo repetitivo de construcción del modelo, ajuste del controlador, ejecución de la simulación e integración de la cadena de herramientas.

Cerrando la brecha de adopción de la IA en ingeniería

La adopción de la IA se ha acelerado en el desarrollo de software, pero la ingeniería física se ha quedado rezagada debido a que el trabajo se rige por la física, la seguridad y los requisitos de verificación. Los modelos de lenguaje de propósito general pueden ayudar con el análisis o la documentación, pero no pueden validar de forma fiable cómo se comportará un sistema físico bajo las restricciones del mundo real.

Dyad se creó para cerrar esa brecha. Al combinar agentes autónomos con simulación basada en la física y aprendizaje automático científico (SciML), Dyad convierte la asistencia de la IA en productividad de ingeniería validada. El resultado es un flujo de trabajo nativo de IA que puede razonar a partir de requisitos, modelos de simulación, datos operativos y diseños previos, al tiempo que aplica la física en todo el proceso.

Novedades de Dyad 3.0

Generación de modelos de agentes y exploración del diseño : Los agentes interpretan los requisitos, proponen diseños candidatos, ejecutan simulaciones y perfeccionan los modelos bajo la supervisión de un ingeniero. Generación de modelos agenéticos y exploración del diseño

Los agentes interpretan los requisitos, proponen diseños candidatos, ejecutan simulaciones y perfeccionan los modelos bajo la supervisión de un ingeniero. Generación de modelos agenéticos y exploración del diseño Flujos de trabajo de gemelos digitales para el mantenimiento predictivo : Las capacidades ampliadas de la plataforma ayudan a los equipos a diseñar y optimizar las aplicaciones de mantenimiento predictivo industrial.

Las capacidades ampliadas de la plataforma ayudan a los equipos a diseñar y optimizar las aplicaciones de mantenimiento predictivo industrial. Diseños de sistemas HVAC basados en agentes : Herramientas de modelado rápidas, splines de refrigerante precisos, mayor cobertura de la biblioteca y plantillas para arquitecturas de sistemas comunes.

Herramientas de modelado rápidas, splines de refrigerante precisos, mayor cobertura de la biblioteca y plantillas para arquitecturas de sistemas comunes. Interoperabilidad FMU : Los avances en las Unidades de Maqueta Funcional (FMU) mejoran la integración con el conjunto de herramientas de ingeniería.

Los avances en las Unidades de Maqueta Funcional (FMU) mejoran la integración con el conjunto de herramientas de ingeniería. Vista previa de dinámica multicuerpo : Una vista previa amplía las funcionalidades de Dyad hacia la robótica, la dinámica de vehículos, los mecanismos aeroespaciales y otros sistemas de movimiento complejos hasta 2026.

Una vista previa amplía las funcionalidades de Dyad hacia la robótica, la dinámica de vehículos, los mecanismos aeroespaciales y otros sistemas de movimiento complejos hasta 2026. Preparación para la implementación empresarial: La instalación, configuración, seguridad, cumplimiento normativo y gestión del ciclo de vida mejoradas brindan soporte a organizaciones de ingeniería distribuidas y reguladas.

Impacto empresarial para los líderes de ingeniería

Coste: Reduce la construcción e iteración manual de modelos, disminuyendo las horas de ingeniería por programa y la necesidad de reelaborar prototipos en etapas avanzadas.

Reduce la construcción e iteración manual de modelos, disminuyendo las horas de ingeniería por programa y la necesidad de reelaborar prototipos en etapas avanzadas. Ingresos: Acorta los ciclos de diseño validados, lo que permite a los equipos abordar más programas con el mismo personal y acelerar el tiempo de comercialización.

Acorta los ciclos de diseño validados, lo que permite a los equipos abordar más programas con el mismo personal y acelerar el tiempo de comercialización. Mitigación de riesgos: Fundamenta la exploración del diseño en simulaciones basadas en la física; las restricciones de seguridad, normativas y operativas pueden codificarse y aplicarse en todos los flujos de trabajo.

Fundamenta la exploración del diseño en simulaciones basadas en la física; las restricciones de seguridad, normativas y operativas pueden codificarse y aplicarse en todos los flujos de trabajo. Velocidad de innovación: Permite a los equipos explorar espacios de diseño más amplios, acoplamientos multifísicos y escenarios hipotéticos que son difíciles de abordar manualmente.

Pruebas reales

Los clientes y socios que participaron en el evento de lanzamiento de Dyad 3.0 demuestran cómo la simulación automatizada ya se está aplicando en entornos de ingeniería industrial y regulada:

Una nueva categoría: Simulación con agentes

Dyad 3.0 posiciona a JuliaHub en la intersección de los agentes de IA y la ingeniería basada en la física. Los agentes de software puros pueden acelerar tareas, pero carecen de la infraestructura de simulación necesaria para la validación física. Las herramientas de simulación tradicionales ofrecen profundidad, pero no se diseñaron en torno a flujos de trabajo autónomos, basados en lenguaje natural y con agentes. Dyad combina ambos: agentes autónomos, simulación basada en la física, SciML e implementación lista para la empresa, para proporcionar el potencial de la IA a los equipos de ingeniería que construyen el mundo físico.

Disponibilidad

Dyad 3.0 está disponible en JuliaHub. Los líderes de ingeniería pueden ver la demostración de lanzamiento, explorar casos de éxito de clientes destacados o solicitar una evaluación empresarial.

Acerca de JuliaHub

JuliaHub, anteriormente Julia Computing, fue fundada en 2015 por los cuatro co-creadores de Julia: el Dr. Viral Shah, el Prof. Alan Edelman, el Dr. Jeff Bezanson y Stefan Karpinski, junto con Deepak Vinchhi y Keno Fischer. Julia es un lenguaje de computación científica de alta productividad utilizado por más de 1.000.000 de usuarios, en más de 10.000 empresas y más de 1.500 universidades. Los creadores de Julia han sido galardonados con el Premio James H. Wilkinson de Software Numérico y el Premio Sidney Fernbach.

Acerca de Dyad

Dyad es un producto de simulación de sistemas basado en IA que acelera la ingeniería de hardware en sectores industriales. Desarrollado con el lenguaje de programación Julia, Dyad ayuda a los equipos a crear modelos validados y fiables mediante comandos de agentes, aplicando las leyes de la física en cada paso. Dyad incluye funcionalidades integradas para incorporar datos y aprendizaje automático a los modelos científicos.

Contacto para mediospress@juliahub.com

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