Julián Yaffar; infraestructura, escala urbana y visión estratégica para el Mundial 2026 - Julián Yaffar

(Información remitida por la empresa firmante)

México, 15 de abril de 2026.- En el debate sobre si la Ciudad de México está preparada para recibir un evento de escala global como la Copa del Mundo de 2026, la conversación se centra en la capacidad de movilidad y alojamiento de la capital.

La Ciudad de México no parte de cero. Según el experto desarrollador inmobiliario Julián Yaffar, la capital mexicana ya cuenta con una infraestructura urbana consolidada, una movilidad de gran escala y experiencia en la gestión de flujos masivos de personas. Esta base convierte al torneo en una oportunidad de proyección internacional más que en un desafío estructural.

La magnitud operativa de la ciudad se refleja en su sistema de transporte. El Metro de la Ciudad de México movilizó en 2024 más de 1.171 millones de pasajeros, una cifra que permite dimensionar la capacidad del sistema. Estaciones como Cuatro Caminos, Constitución de 1917 e Indios Verdes registran en días laborables afluencias superiores a los 100.000 usuarios diarios, lo que evidencia una red diseñada para operar bajo alta demanda.

Bajo esta perspectiva, el Mundial de 2026 —en el que la capital será sede de cinco partidos— se plantea como un evento con impacto más allá del ámbito deportivo. Las autoridades estiman la llegada de miles de visitantes y una derrama económica superior a los 20.000 millones de pesos, lo que lo convierte en un catalizador de consumo, inversión, ocupación hotelera y actividad comercial.

El sector turístico acompaña esta dinámica con una oferta consolidada. La Ciudad de México cuenta con 849 hoteles y más de 62.000 habitaciones, además de cerca de 3.000 cuartos adicionales proyectados. Esta infraestructura refleja una ciudad que ha desarrollado una cadena de servicios orientada no solo a la conectividad, sino también a la experiencia urbana y la capacidad de atención.

Más allá del impacto inmediato del torneo, el evento se percibe como una palanca de transformación urbana. La inversión en movilidad, espacio público, seguridad e imagen internacional puede traducirse en mejoras estructurales duraderas que permanecerán una vez finalizada la competición.

En este contexto, la principal conclusión es que la Ciudad de México no se enfrenta al reto de aprender a gestionar grandes volúmenes de personas, sino a la oportunidad de demostrar a escala global la madurez de su infraestructura y su capacidad operativa. El Mundial de 2026 se presenta así como una vitrina internacional para consolidar su posición como una de las grandes metrópolis del mundo.

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