- Julien's Auctions presenta una exclusiva subasta de Bob Dylan con archivo de Al Aronowitz y grabación de Ionic Original de T Bone Burnett

LOS ÁNGELES, 17 de diciembre de 2024/PRNewswire/ -- Julien's Auctions presentará "Celebrating Bob Dylan: The Aronowitz Archive, T Bone Burnett, & More" el 18 de enero de 2025 en el Musicians Hall of Fame & Museum en Nashville, Tennessee. El evento incluye 60 artículos, incluidos 50 de la colección del periodista Al Aronowitz.

Entre los artículos más destacados se incluyen dos páginas con tres borradores mecanografiados de la letra de "Mr. Tambourine Man", cuyo valor se estima entre 400.000 y 600.000 dólares. Se espera que una pintura al óleo temprana de Bob Dylan de 1968 alcance un valor de entre 200.000 y 300.000 dólares. Otros artículos notables incluyen un folleto de 1963 de la primera gran actuación principal de Dylan en el Town Hall de la ciudad de Nueva York, fotografías antiguas, bocetos originales y mucho más.

Una pieza central de la subasta es un disco único de Ionic Original de la nueva grabación de estudio de 2021 de Bob Dylan de "The Times They Are A-Changin'", producida por el productor ganador del Grammy T Bone Burnett. Este artículo único tiene un valor estimado de entre 400.000 y 600.000 dólares y marca la segunda venta pública de una grabación de Ionic Original, después de "Blowin' In The Wind" en 2022.

Myles Aronowitz, hijo de Al Aronowitz, reflexiona sobre el legado de su padre: "Mi padre era un increíble conector... Presentó Allen Ginsberg a Bob Dylan, Bob Dylan a The Beatles... La colección representa la capacidad instintiva de mi padre para identificar y conectar con la grandeza".

T Bone Burnett comentó sobre la nueva grabación: "Escuchar a Bob Dylan cantar 'The Times They Are A-Changin' sesenta años después de que la escribiera es una experiencia conmovedora... este Ionic Original es la versión definitiva de esta canción indeleble".

Una exposición especial que muestra los aspectos más destacados de la colección de Al Aronowitz se llevará a cabo del 18 de diciembre de 2024 al 17 de enero de 2025 en The Musicians Hall Of Fame & Museum. La subasta comenzará el 18 de enero a las 10 a.m. CT en The Musicians Hall Of Fame & Museum. Los artículos exhibidos incluyen una armónica firmada por Dylan, letras originales mecanografiadas de "Mr. Tambourine Man", una pintura al óleo de 1968, una Fender Telecaster, una chaqueta de mezclilla Levi's adornada y desgastada de la película de 1987 "Hearts of Fire", y más.

Este evento ofrece una oportunidad única de adquirir artefactos raros de la carrera de Bob Dylan y del archivo de Al Aronowitz.

Para obtener más información y ver la lista completa de artículos, visite el sitio web oficial de Julien's Auctions.

