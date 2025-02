(Información remitida por la empresa firmante)

-JULIEN'S AUCTIONS Y TURNER CLASSIC MOVIES (TCM) PRESENTAN "HARRY BELAFONTE: UN HOMBRE DE ACCIÓN", UN EVENTO DE SUBASTA EXCLUSIVO EN HOMENAJE AL LEGENDARIO ARTISTA, LÍDER HUMANITARIO Y DE LOS DERECHOS CIVILES

Subasta en vivo y en línea en Los Ángeles Jueves 6 de marzo de 2025

LOS ÁNGELES, 10 de febrero de 2025 /PRNewswire/ -- Julien's Auctions y Turner Classic Movies (TCM), el destino definitivo para subastas de recuerdos de Hollywood, anunció hoy "HARRY BELAFONTE: UN HOMBRE DE ACCIÓN", su evento de subasta exclusivo que celebra el legado y el impacto de la leyenda de Hollywood y figura cultural que canalizó su innovadora carrera y su súper estrellato para ser una fuerza de cambio. Un archivo histórico de casi 400 artefactos que representan la carrera incomparable de Harry Belafonte que abarca siete décadas como uno de los artistas más famosos del siglo XX y XXI y activista de toda la vida en los principales movimientos de derechos civiles desde la década de 1950 hasta el siglo XXI, incluido el movimiento de derechos civiles estadounidense, contra la guerra de Vietnam, contra el apartheid, los derechos LGBTQ+ y el cambio climático se presentará por primera vez al público el jueves 6 de marzo de 2025 en Los Ángeles y en línea en juliensauctions.com

Los puntos destacados incluyen (con estimaciones):

Artículos de "We Are the World": partitura principal firmada por Harry Belafonte, Bruce Springsteen, Lindsey Buckingham, Kenny Loggins, Lionel Richie, Huey Lewis, Kim Carnes, Cyndi Lauper, Dionne Warwick, Kenny Rogers y Paul Simon (30.000-50.000 dólares) y premio American Music Award de 1986 (2.000-3.000 dólares).

Reliquias del Dr. Martin Luther King Jr.: sofá de cuero usado por el líder de los derechos civiles en el apartamento de Harry Belafonte en Nueva York (3.000-5.000 dólares) y carta firmada de la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur de 1964 (5.000-7.000 dólares).

Instrumentos y objetos musicales: tambor de África occidental "An Evening with Harry Belafonte & Friends" de PBS Special (300-500 dólares) y silbato "Global Carnival" (200-300 dólares).

Además, premio Disco de Oro de 1960 "Belafonte at Carnegie Hall" (800-1.200 dólares), premio de honor del Centro Kennedy (500-700 dólares), carta firmada del presidente John F. Kennedy (3.000-5.000 dólares), sudadera con capucha "Trayvon" (300-500 dólares), obras de arte, libros de amigos y compañeros activistas y más.

Julien's y TCM, en asociación con Black Music Action Coalition (BMAC), también presentarán una proyección especial del aclamado documental Following Harry el miércoles 19 de febrero con un panel que contará con la directora del documental, Susanne Rostock, el presidente y consejero delegado de BMAC (Black Music Action Coalition), Willie "Prophet" Stiggers, el cantautor nominado al GRAMMY Aloe Blacc y el icono del rap ganador del premio GRAMMY a la trayectoria Chuck D de Public Enemy.

Para obtener más información, visite juliensauctions.com.

