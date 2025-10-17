Julius Meinl presenta cápsulas compostables industrialmente en HostMilano

(Información remitida por la empresa firmante)

-Julius Meinl presenta cápsulas compostables industrialmente en la galardonada línea orgánica de comercio justo en HostMilano

VIENA, 17 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- La marca de café premium Julius Meinl ha ampliado su línea The Originals Bio Fairtrade, con doble certificación, para el sector de la hostelería con el lanzamiento de cápsulas profesionales compostables industrialmente. Esta última incorporación amplía la galardonada gama de café en grano y molido, lo que subraya el compromiso de la empresa como socio de confianza para ofrecer soluciones de café sostenibles, de alta calidad y con un sabor excepcional en todas las ocasiones.

Línea The Originals Bio FairtradeEl lanzamiento de cápsulas debuta con Danube Delight, una de las tres mezclas de la gama, que ofrece un sabor rico e intenso donde una base de chocolate negro se fusiona con notas especiadas de nuez moscada.

Elaboradas con más de 160 años de experiencia en tueste, las mezclas The Originals Bio Fairtrade demuestran la auténtica artesanía cafetera. Esta galardonada línea se ha convertido rápidamente en una opción de confianza para clientes B2B que buscan café orgánico premium de origen ético para ofrecer a sus clientes una calidad excepcional, a la vez que apoyan un futuro sostenible para la industria.

La doble certificación garantiza a los caficultores un precio mínimo estable, además de una Prima Fairtrade y un Diferencial Orgánico, que las cooperativas reinvierten en sus comunidades, infraestructura y proyectos de sostenibilidad.

Certificación de Compostabilidad IndustrialEn Julius Meinl, queríamos ir más allá de la idea tradicional de "del grano a la taza" y dar un paso significativo hacia el cierre del ciclo de las experiencias de café en cápsulas", afirmó Lazar Glasnovic, director de Calidad de Campo. "Nuestro objetivo era crear una cápsula que no solo ofreciera el sabor excepcional que caracteriza a nuestra marca, sino que también representara una opción sostenible para nuestros clientes y el medio ambiente".

El compostaje industrial descompone eficientemente la materia orgánica en un entorno controlado, produciendo compost rico en nutrientes que mejora la salud del suelo, aumenta la fertilidad y mejora la retención de agua. Por el contrario, las condiciones anaeróbicas de los vertederos impiden la correcta descomposición de los residuos orgánicos y, en su lugar, generan metano, un gas de efecto invernadero 28 veces más potente que el dióxido de carbono.

Diseño de la cápsulaLas cápsulas, desarrolladas en colaboración con Gualapack y FLO, son compatibles con los sistemas Lavazza Blue y contienen 11,1 gramos de café.

La tapa combina papel, una capa metalizada a base de celulosa y una capa de sellado PLA: una innovadora combinación de materiales que proporciona una alta barrera de protección y un excelente rendimiento de dispensación, rigurosamente probada con diseños estándar.

El cuerpo de la cápsula combina C-PLA, un bioplástico de origen vegetal con una huella ambiental significativamente menor que la de los plásticos tradicionales, y PVOH, reconocido por sus excelentes propiedades de barrera al oxígeno.

El diseño ha sido evaluado exhaustivamente para comprobar su rendimiento de compostaje y cuenta con la certificación OK compost INDUSTRIAL de TÜV AUSTRIA, empresa independiente líder internacional en pruebas y certificación, con presencia en más de 30 países.

Calidad profesional, comodidad de las cápsulasLa gama de cápsulas profesionales Julius Meinl ofrece experiencias de café con calidad de barista en hoteles, oficinas y restaurantes gracias a una tecnología fiable y fácil de usar. Cada cápsula contiene una mayor cantidad de café para garantizar un aroma más intenso y un sabor más completo, ofreciendo una calidad de cafetería profesional con solo pulsar un botón.

Con opciones tanto clásicas como ahora compostables industrialmente, la gama permite a los socios ofrecer a sus clientes un café excepcional con facilidad y consistencia. Las cápsulas están disponibles con una gama de máquinas de nuevo desarrollo, calibradas por expertos para una extracción precisa y completa, ofreciendo experiencias de café sin concesiones con solo pulsar un botón.

Acerca de Julius Meinl: Fundada en 1862, Julius Meinl es una de las tostadoras de café más antiguas del mundo y una marca emblemática de las cafeterías de Viena. La dedicación a la calidad ha sido un sello distintivo de la familia durante cinco generaciones. Con más de 160 años de experiencia en abastecimiento, mezcla y tostado, los cafés y tés de Julius Meinl se venden en más de 50.000 hoteles, cafeterías y restaurantes en 70 países, así como en un número creciente de puntos de venta.

