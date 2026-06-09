Jumpstart: IA y expansión internacional, el camino hacia el mercado estadounidense

IA y expansión internacional - Jumpstart

(Información remitida por la empresa firmante)

Founders, ejecutivos tecnológicos y perfiles altamente cualificados de Europa están recurriendo a plataformas impulsadas por IA para navegar uno de los procesos migratorios más complejos del mundo: acceder al ecosistema de innovación estadounidense

Madrid, 9 de junio de 2026.- En mercados como España, cada vez más compañías nacen con ambición global desde el primer día, especialmente en sectores como inteligencia artificial, fintech, SaaS, climate tech y comercio digital. La movilidad internacional empieza a formar parte de la estrategia de crecimiento. Founders, ejecutivos tecnológicos y profesionales STEM están comenzando a mirar a Estados Unidos no solo como un mercado, sino como un ecosistema estratégico para escalar negocios, acceder a inversión y conectar con hubs globales de innovación.



Sin embargo, el camino migratorio hacia EE.UU. continúa siendo uno de los principales desafíos. Los procesos vinculados a visas de talento y green cards suelen implicar una alta complejidad regulatoria, requisitos documentales exigentes y elevados costos asociados a modelos legales tradicionales, lo que todavía representa una barrera para emprendedores, científicos, ingenieros y ejecutivos.



En este contexto, empiezan a ganar relevancia nuevas plataformas legaltech que aplican inteligencia artificial para simplificar y hacer más accesible la inmigración de talento. Jumpstart, startup impulsada por inteligencia artificial, acompaña a founders globales e inmigrantes altamente calificados en el proceso de obtención de visados estadounidenses, especialmente categorías como O-1, EB-1 y EB-2 NIW. La compañía combina automatización, análisis de perfiles y acompañamiento estratégico para transformar un proceso tradicionalmente burocrático en una experiencia más clara y eficiente. Su propuesta se apoya en el uso de IA para personalizar el recorrido migratorio según la trayectoria, industria y objetivos de cada usuario.



Según información publicada por Jumpstart en Europe US Visa Flow, cada vez más founders, ejecutivos y profesionales altamente cualificados de mercados como España están utilizando Estados Unidos como plataforma estratégica para acceder a inversiones, conexiones internacionales y escalar compañías, especialmente en sectores como inteligencia artificial, fintech, SaaS y tecnología aplicada. Otro dato relevante publicado es que más del 55 % de las startups unicornio estadounidenses fueron fundadas o cofundadas por inmigrantes, mientras que cerca del 80 % cuentan con inmigrantes en posiciones clave de liderazgo. "Estamos viendo un cambio cultural importante: hoy muchos founders europeos entienden que la movilidad internacional forma parte de la estrategia de crecimiento de una empresa. Ya no se trata únicamente de emigrar, sino de acercarse a ecosistemas donde suceden la inversión, las alianzas y la innovación global", explica Bianca Junqueira, Co-founder y CRO de Jumpstart.



Actualmente, Jumpstart trabaja con perfiles provenientes de América Latina, Europa, Asia y África, especialmente vinculados a industrias de tecnología, robótica, inteligencia artificial, productos digitales y ciencia aplicada. Existe una creciente demanda por soluciones más accesibles frente a modelos legales tradicionales, cuyos honorarios pueden superar los USD 10.000 o USD 15.000 en procesos migratorios especializados. "Gran parte del debate público sobre migración sigue dominado por cuestiones políticas o humanitarias, pero hay otra dimensión igual de relevante: la movilidad del talento como motor de innovación, creación de empresas y desarrollo económico", añade la vocera.



Más allá de la gestión de visados, Jumpstart se posiciona como una infraestructura de movilidad para la próxima generación de founders globales.



Para más información, visitar: https://www.gojumpstart.com/

Contacto

Emisor: Jumpstart

Nombre contacto: Carla Herrera

Descripción contacto: RAKU

Teléfono de contacto: 1155040300



