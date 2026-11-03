Jungheinrich contará en 2027 con una nueva sede en Barcelona

Construcción de la nueva sede de Jungheinrich - Jungheinrich

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 03 de noviembre de 2026.-

La nueva sede, ubicada en Martorell (Barcelona), permitirá a Jungheinrich adaptarse a las necesidades actuales y futuras de la organización, unificar sus procesos y ofrecer un mejor servicio a sus clientes. El traslado de actividades está previsto para el verano de 2027

La nueva sede de Jungheinrich en España se encuentra actualmente en proceso de construcción. Estará ubicada en el nuevo polígono industrial de Martorell, Sector Xamenes, en una localización estratégica con plena visibilidad desde la autovía. Esta nueva sede integrará en un mismo centro la sede corporativa, el almacén de carretillas de ocasión y la delegación Nordeste. La proximidad de la nueva sede con las tres instalaciones actuales (aproximadamente 6 kilómetros), permitirá unificar los procesos operativos, logísticos, administrativos y comerciales sin generar un impacto negativo ni en sus empleados ni en sus clientes. Steve Giafaglione, Finance & Corporate Service Director Iberia de Jungheinrich: "Tenemos como objetivo prioritario garantizar la continuidad absoluta de nuestra actividad en todo momento, y para ello contamos con el apoyo de una consultora externa que nos ayuda con la planificación y el seguimiento tanto de los requerimientos de construcción como de todos los elementos clave del futuro traslado".



El nuevo edificio contará con más de 10.300 m de almacén y 1.800 m de oficinas, lo que supondrá una mejora significativa de las condiciones de trabajo en todas las áreas, incluyendo almacén, taller y oficinas. Se trata de un espacio moderno, colaborativo y eficiente, diseñado para favorecer una mayor colaboración entre equipos y adaptarse tanto a las necesidades actuales como futuras de la organización. "La nueva sede ha sido concebida para acompañar el crecimiento futuro de la compañía, reforzar su capacidad de servicio y seguir impulsando el desarrollo de Jungheinrich en el mercado", puntualiza Steve Giafaglione.



Asimismo, las instalaciones serán altamente sostenibles y ofrecerán una imagen acorde a la apuesta que Jungheinrich viene haciendo desde hace años por la electrificación y la reducción del impacto ambiental. Incluirán también el centro de formación de la compañía y un showroom para llevar a cabo presentaciones y demos de sus soluciones y productos para la intralogística.



"Esta inversión representa una clara señal de confianza del Grupo Jungheinrich en España y reafirma nuestro compromiso con nuestros empleados, nuestros clientes y el crecimiento sostenible de nuestro negocio", asegura Steve Giafaglione.







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