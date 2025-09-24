(Información remitida por la empresa firmante)

-Tras el nombramiento del Dr. Doug Buerger como director de operaciones, la Junta Directiva de Jiuzi Holdings, Inc. respalda la política de inversión en criptoactivos que permite una inversión de hasta mil millones de dólares

HANGZHOU, China, 24 de septiembre de 2025/PRNewswire/ -- Jiuzi Holdings, Inc. (NASDAQ: JZXN; la "Compañía") anunció hoy que la Junta Directiva ha aprobado y adoptado formalmente una Política de Inversión en Criptoactivos (en adelante, la "Política"). Esta política autoriza a la Compañía a asignar parte de sus reservas de efectivo a criptoactivos seleccionados dentro de un marco prudente de gestión de riesgos.

Esta iniciativa estratégica surge tras el reciente nombramiento del Dr. Doug Buerger, reconocido experto en criptografía, como Director de Operaciones (COO), tras una exhaustiva investigación y una evaluación minuciosa.

El consejero delegado, Tao Li, declaró: "La adopción de la Política de Inversión en Criptoactivos representa un paso proactivo en nuestra gestión de tesorería para salvaguardar y mejorar el valor a largo plazo para los accionistas. Nos complace contar con un especialista experimentado como el Dr. Doug Buerger al frente de este programa".

Marco fundamental de la Política:

1. Mandato y límite de inversión claros: La Junta ha autorizado a la Compañía invertir hasta 1.000 millones de dólares en fondos para la compra de criptoactivos, lo que garantiza una exposición controlada al riesgo.

2. Criterios rigurosos de selección de activos: En su fase inicial, las inversiones se limitarán a Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) y BNB. Cualquier expansión futura a otros activos deberá ser reevaluada y aprobada por el Comité de Riesgos de la Junta.

3. Estándares de Custodia de Alto Nivel: La Compañía no autocustodiará los criptoactivos adquiridos.

4. Supervisión Profesional y Estructura de Gobernanza: Se ha establecido un "Comité de Riesgo de Criptoactivos" bajo la dirección del Director Financiero, Huijie Gao. Este comité supervisará la implementación de las políticas e informará periódicamente a la Junta Directiva.

El recién nombrado Director de Operaciones, Dr. Doug Buerger, comentó: "Estoy encantado de liderar esta importante iniciativa de tesorería, respaldada por una Junta Directiva y un equipo directivo tan vanguardistas. No participamos en operaciones bursátiles ni especulaciones a corto plazo; más bien, consideramos los criptoactivos como reservas de valor a largo plazo para protegernos de las incertidumbres macroeconómicas".

La Compañía espera divulgar oportunamente la información relevante mediante la presentación del Formulario 6-K ante la SEC tras cualquier compra significativa.

Acerca de Jiuzi Holdings, Inc.

Jiuzi Holdings, Inc. es un proveedor líder de infraestructura de carga inteligente para vehículos de nueva energía en ciudades de nivel 3 y 4 de China. La empresa se especializa en cargadores rápidos de CC de alta potencia (80 kW–160 kW) integrados con capacidades de almacenamiento de energía. Jiuzi Holdings planea el despliegue continuo de estaciones de carga inteligente hasta 2026, apoyando así los objetivos de neutralidad de carbono de China y promoviendo el transporte sostenible. Para más información, visite jzxn.com.

Contacto de Relaciones con Inversores:

iris@jzxn.com

