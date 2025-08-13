Un jurado internacional selecciona a Mines Advisory Group como ganador del Premio Humanitario Hilton 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

-Con motivo del 30º aniversario del Premio Humanitario Hilton, un jurado internacional selecciona a Mines Advisory Group como ganador del premio 2025

El premio anual más grande del mundo para organizaciones humanitarias sin ánimo de lucro se otorga a la organización de Reino Unido de eliminación y defensa de minas terrestres, en un contexto de creciente uso de minas terrestres.

LOS ANGELES, 13 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- La Conrad N. Hilton Foundation anunció hoy que Mines Advisory Group, una organización humanitaria, de desarrollo y consolidación de la paz, centrada en la eliminación de minas terrestres y la reducción de la violencia armada en comunidades afectadas por conflictos, ha sido seleccionada como ganadora del Premio Humanitario Conrad N. Hilton 2025. Desde 1989, Mines Advisory Group ha ayudado a más de 23 millones de personas en más de 70 países a reconstruir sus vidas tras la guerra y ha desempeñado un papel fundamental en la iniciativa internacional para prevenir el uso de minas terrestres.

El Mines Advisory Group fue seleccionado mediante el mismo proceso deliberativo que ha definido el Premio durante tres décadas. La Hilton Foundation revisa las nominaciones de organizaciones sin ánimo de lucro de todo el mundo, y un panel internacional independiente de distinguidos jurados realiza la selección final tras un riguroso proceso de selección. Las siguientes personas formaron parte del jurado del Premio Humanitario Hilton 2025: la Muy Honorable Helen Clark; Leymah Gbowee; Conrad N. Hilton III; la Hermana Joyce Meyer; Su Majestad la Reina Noor; Kennedy Odede; Zainab Salbi; y el Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León.

"La selección del Mines Advisory Group como ganador del Premio Humanitario Hilton de este año sirve como recordatorio de que la compasión y la paz deben seguir siendo prioritarias en nuestra agenda global", declaró Peter Laugharn, presidente y consejero delegado de la Conrad N. Hilton Foundation. "A través de sus extraordinarios esfuerzos para ayudar a las comunidades a recuperar la seguridad y la prosperidad después de un conflicto, Mines Advisory Group ejemplifica la excelencia humanitaria que nuestro Premio ha buscado celebrar e inspirar durante las últimas tres décadas".

Hoy, en medio de crecientes niveles de conflicto geopolítico y necesidades humanitarias, la necesidad de apoyar a las organizaciones sin ánimo de lucro que se encuentran en primera línea nunca ha sido mayor. Por lo tanto, el Premio de este año reconoce a Mines Advisory Group por su labor para abordar los efectos duraderos y devastadores que las minas terrestres, las municiones sin detonar y la violencia armada tienen en las vidas humanas y el desarrollo posconflicto. En 2023, más de 8 de cada 10 víctimas de minas terrestres fueron civiles, y más de un tercio de las víctimas civiles fueron niños.

"Durante 35 años, MAG se ha mantenido firme en su misión de responder a las necesidades urgentes de las personas en comunidades devastadas por conflictos y en lugares que aún lidian con el legado del conflicto, mucho después del fin de las guerras", declaró Darren Cormack, consejero delegado de Mines Advisory Group. "Nos honra recibir el Premio Humanitario Hilton en reconocimiento a la incansable y valiente labor de nuestro personal global".

La gran mayoría de los 5.500 empleados de la organización provienen de comunidades que se han visto directamente afectadas por conflictos. En 1997, la organización sin ánimo de lucro fue co-galardonada con el Premio Nobel de la Paz por su papel fundador en la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Antipersona, que condujo a la creación de la emblemática Anti-Personnel Mine Ban Convention (APMBC).

Como el mayor premio humanitario anual para organizaciones sin ánimo de lucro, el Premio destaca a organizaciones extraordinarias que innovan, abogan y generan cambios para mejorar la vida de personas en situación de desventaja en todo el mundo. La dotación de fondos sin restricciones del Premio aumentará de 2,5 millones de dólares a 3 millones de dólares este año para conmemorar su 30º aniversario.

