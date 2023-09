El jurado de los Tech & Programmatic Skills Awards está listo para anunciar a los ganadores

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 14 de septiembre de 2023.

El selecto jurado de los Tech & Programmatic Skills Awards se reunió el pasado 8 de septiembre para votar a los ganadores de este año

El veredicto se dará a conocer hoy, 14 de septiembre, en la gala organizada por Skiller Academy, acompañados de los top especialistas del setor Martech, de Innovación y de la Publicidad Programática.



Los miembros del jurado, un distinguido grupo de profesionales de la industria tecnológica y publicitaria, son:



• Mónica Díaz, Head of DV360 en Google



• Ángel Hernández Sanz, CEO y Co-Fundador de SSMas



• Juan Manuel Álvarez, Managing Director en Equativ



• Alberto González, Programmatic & Data Director de WeMass



• Rafael del Castillo Ionov, CEO de Stocken Capital



• Juan Zafra, Director General del Club Abierto de Editores (CLABE)



• Jordi Sabat, Director General Ejecutivo de Delivery Media



• Jorge Palacios, Country Director de Invibes



• Alejandro Alemany, Global Head of Data, Analytics & AI de Barceló Hotel Group



• Félix Hernando Mestre, Regional Sales Director de Vidoomy España



• Aitana Núñez Salinas, Data & Programmatic Business Manager en Axel Springer España



• Ignacio Arenillas, Director de Ventas para España de EikonTech



• Jesline Rasanayagam, Spain Director en ShowHeroes Group



• Jesús Hernández Esteban, Subdirector de La Vaguada



• Juan Agustín Jiménez, Product Manager de Tappx



• Prisca Dumas, Directora Data & Programática. Innovación Tecnológica y Nuevas Alianzas de El Español y Hathor Publicidad



• Sergio Friedmann, Co-Founder & Chief Business Officer de Atomik Pro



• Joaquín Rihuete Cortijo, representante de CDP Institute Iberia



Los 18 destacados profesionales serán los encargados de seleccionar las estrellas de oro y plata en diversas categorías: Programmatic Rookie, Data Master, Performance Manager, Yield Media, así como los mejores proyectos de Innovación en DOOH, UrbanTech, HRTech y Blockchain.



Mónica Díaz, Head of DV360 en Google, ha señalado que "es un honor para mí formar parte del jurado de los premios de publicidad programática de Skiller Academy. Estoy encantada de ver cómo el futuro de la publicidad programática continúa desarrollándose y atrayendo talento. El año pasado ya quedé impresionada con el nivel de los participantes y estoy segura de que este año aún será más alto porque la calidad de las soluciones en el entorno programático sigue creciendo".



Sergio Friedmann, de Atomik Pro, ha manifestado su entusiasmo por formar parte del jurado "estamos orgullosos de formar parte del jurado. Creemos que estos premios son una oportunidad importante para reconocer el talento y la innovación en el campo de la publicidad programática".



Desde El Español y Hator Publicidad, Prisca Dumas, ha compartido su perspectiva sobre la importancia de la tecnología y la vocación: "la totalidad de mi experiencia profesional ha sido en el ámbito digital y en el sector tecnológico, podría decirse que profesionalmente soy nativa digital y lejos de asombrarme de cada avance y disrupción tecnológica digital, mi energía y mi vocación siempre y cada vez más van dirigidas a las personas".



Por su parte, Alejandro Alemany, Presidente del jurado, ha comentado que "este evento representa un hito importante para la comunidad tecnológica y programática, subrayando el impacto transformador que nuestras habilidades y talentos pueden tener en la sociedad. Me siento profundamente emocionado por la oportunidad de descubrir y premiar a aquellos que están empujando los límites de la innovación, forjando un futuro más brillante y sostenible para todos nosotros".



Ángel Hernández Sanz, CEO y Co-Fundador de SSMas, ha destacado que "para SSMas, y para mí personalmente, es un honor poder ser partícipe en la elección de los premiados en la V edición de estos premios. Durante los más de 10 años que SSMas lleva en la industria de la publicidad programática y siendo una de las muy pocas empresas 100% españolas GCPP de Google, siempre hemos apostado y confiado en el talento joven tanto para su formación como para su proyección".



Según Jesús Hernández Esteban, Subdirector de La Vaguada, "los premios SKILLER se han convertido en una referencia del mundo de la programática y en La Vaguada, como centro comercial de referencia en cuanto a publicidad digital, nos pareció fundamental apoyar, conocer y reconocer a los mejores en esta área".



Por su lado, Jesline Rasanayagam, Spain Director de ShowHeroes Group, ha agregado que "es un honor formar parte de este distinguido jurado en la 5ª edición de los premios de Skiller Academy. Estoy muy entusiasmada de reconocer y premiar a los brillantes talentos que han dejado su huella en la industria publicitaria en constante evolución".



"Estoy encantado de participar en los Tech & Programmatic Skills Awards 2023 y aportar mi experiencia, especialmente en mi última posición al frente de EikonTech en España, para valorar a las agencias y anunciantes que se han presentado este año a los premios, que destacan por aportar su innovación, talento y esfuerzo", ha explicado Ignacio Arenillas de Chaves y de la Iglesia, Sales Director Spain de EikonTech.



Jordi Sabat ha destacado que "DeliveryMedia lleva años colaborando con Skiller y apoyando sus premios Tech & Programmatic, sin duda entre los más relevantes del panorama nacional. Como nuevo Director General de DeliveryMedia no podía, ni quería, dejar pasar la oportunidad de estar presente en el jurado, rodeado, además, de nombres prestigiosos del sector, y poner nuestro granito de arena un año más".



Juan Agustín Jiménez, Product Manager de Tappx, ha comentado que "encontrar el mejor talento es siempre un reto y un desafío. Pero cuando hablamos del mundo digital y la publicidad programática, actualizándose siempre a un ritmo vertiginoso, este reto se vuelve, si cabe, aún mayor. Por ese motivo es un honor ser jurado y reconocer el esfuerzo y el trabajo de otros profesionales del sector".



Para Juan Manuel Álvarez de Equativ "es un placer poder formar parte del jurado para los Skiller Awards. Es muy conveniente tener foros en nuestra industria que sean un semillero de profesionales para nuestro ecosistema, en el que afortunadamente hay pleno empleo".



Alberto González Seña, Programmatic & Data Director en Wemass, ha agregado que "tenemos que valorar y reconocer el esfuerzo de empresas y profesionales en la adaptación y aprendizaje de las nuevas tecnologías en el entorno digital, en la comprensión profunda de las audiencias y en la ejecución estratégica y creativa".



Desde Vidoomy, comenta Félix Hernando Mestre "estamos viendo cómo la compra programática gana cuota cada año en el sector publicitario integrando nuevas disciplinas y tecnologías que hacen que el ecosistema cada vez sea más complejo, por ello se pone de relieve la importancia del factor humano y los entornos que contribuyen a atraer talento para su formación y especialización".



Jorge Palacios, Country Director de Invibes, ha señalado que "los premios Skiller celebran y reconocen a aquellos que han demostrado un alto nivel de destreza y habilidad en diversas disciplinas, y compartimos la creencia de que estas habilidades merecen ser destacadas y recompensadas".



Para más información, se puede visitar la web de los premios: https://skiller.education/programmatic-skills-awards







