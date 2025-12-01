COMUNICADO. Jurispericia, la academia de oposiciones más antigua, sigue formando a futuros funcionarios

Jurispericia, la academia de oposiciones más antigua, sigue formando a futuros funcionarios - Academia Jurispericia

Madrid, 1 de diciembre de 2025.-

Fundada en 1946, Jurispericia es la academia de oposiciones más antigua de España y una referencia en la preparación de los cuerpos de la Administración de Justicia. Desde su creación, la institución madrileña ha acompañado a miles de opositores en su camino hacia plazas en Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial, consolidando casi ocho décadas de trayectoria al servicio de la formación pública.

En un momento especialmente relevante para el sector, el Ministerio de Justicia ha anunciado 2.660 nuevas plazas distribuidas entre los tres cuerpos mencionados, con convocatoria prevista para finales de este año y exámenes durante el próximo. Ante este escenario, Jurispericia refuerza su labor de preparación mediante una metodología que combina tradición y actualización constante.

El modelo de enseñanza de Jurispericia se basa en un aprendizaje estructurado que integra clases teóricas con simulacros de examen y materiales actualizados. Este enfoque permite al alumnado desarrollar el razonamiento jurídico, la práctica procesal y la constancia en el estudio, garantizando una sólida base conceptual y técnica.

A lo largo de los años, la academia ha sabido adaptarse a las nuevas formas de enseñanza, incorporando un sistema online que permite seguir la preparación desde cualquier punto de España, sin renunciar a la cercanía ni al acompañamiento docente que distinguen a la institución desde sus orígenes.

El equipo docente, formado por profesionales en activo y funcionarios con experiencia en la Administración de Justicia, aporta al alumnado una visión práctica de los temarios y de las dinámicas de los procesos selectivos.

Con la próxima convocatoria, Jurispericia se propone ofrecer una preparación integral adaptada a los cambios normativos y tecnológicos, facilitando a los opositores afrontar las pruebas con garantías y confianza.

A lo largo de casi ocho décadas, Jurispericia ha contribuido a fortalecer la Administración de Justicia española mediante una enseñanza sólida y comprometida con el servicio público. Su legado histórico y capacidad de adaptación la mantienen como un referente en la preparación de oposiciones en España.

Para más información, consultar la web de Jurispericia y sus redes sociales: Instagram y Facebook.

Contacto

Emisor: Academia Jurispericia

Contacto: Academia Jurispericia

Número de contacto: 91 369 11 21