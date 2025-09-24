(Información remitida por la empresa firmante)

- JZXN nombra al doctor Doug Buerger director de operaciones para impulsar la estrategia de tesorería de monedas digitales

HANGZHOU, China, 24 de septiembre de 2025/PRNewswire/ -- JZXN Holdings, Inc. (NASDAQ: JZXN; la "Compañía") anunció el nombramiento del doctor Doug Buerger como director de Operaciones (COO), con efecto inmediato.

El doctor Buerger cuenta con más de 30 años de experiencia en liderazgo en blockchain, inteligencia artificial y ecosistemas de monedas digitales. Ha asesorado a numerosas empresas tecnológicas sobre arquitectura blockchain, estrategias de tokenómica e integración de finanzas descentralizadas (DeFi), y cuenta con una amplia experiencia en gestión de activos digitales y modelado cuantitativo de riesgos.

Como director de operaciones, el doctor Buerger liderará la estrategia de tesorería de la moneda digital de JZXN, con prioridades clave que incluyen:

Integrar Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) y otras criptomonedas importantes en el balance de la Compañía;

Establecer un marco integral de gestión de tesorería con controles de riesgo y optimización del rendimiento;

Explorar la participación en protocolos DeFi y oportunidades de staking para mejorar el valor para los accionistas.

Tao Li, consejero delegado de JZXN, dijo: "La llegada del doctor Buerger aporta una combinación de rigor científico y pensamiento innovador a nuestra transformación de activos digitales. Creemos que su liderazgo ayudará a JZXN a construir un sistema de activos digitales más resiliente y rentable".

El doctor Buerger dijo: "Los activos digitales se encuentran en una etapa crítica de adopción institucional. JZXN tiene la oportunidad de convertirse en un actor clave en la estrategia corporativa de Bitcoin. Espero trabajar con el equipo para posicionar a la empresa como líder en la próxima fase de la evolución de las finanzas corporativas".

Acerca de JZXN

JZXN es un proveedor líder de infraestructura de carga inteligente para vehículos de nueva energía en las ciudades de menor nivel de China, especializado en estaciones de carga rápida de CC de alta potencia (80 kW–160 kW) y sistemas integrados de almacenamiento de energía. La empresa planea expandir su red de carga inteligente hasta 2026, contribuyendo así a la neutralidad de carbono y al desarrollo del transporte sostenible. Para más información, visite jzxn.com.

ContactoE-mail de medios: iris@jzxn.com

