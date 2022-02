Desde Kacaoo.com explican todo lo necesario para comprar y negociar terrenos en metaverso con activos NFT

Guía con todo lo necesario sobre la compra de terrenos en el metaverso y el tipo de dinero necesario para hacerlo. Para empezar estas inversiones actualmente se negocian en diferentes criptomonedas del mundo. Que al igual que las ciudades en el metaverso no se compra un bien raíz físico, sino que se adquiere un activo digital con un token único, llamado NFT

Una explicación sencilla del concepto de metaverso es que será un universo digital lo más parecido posible a la realidad. En el mundo físico se pueden realizar tareas como trabajar, actividades como conocer personas, tener relaciones sentimentales y viajar, y el objetivo de los programadores es que esto también se puede hacer en un mundo de realidad virtual RV.



Estos son los pasos a seguir para adquirir una propiedad virtual:



Una billetera digital (con ether)

Lo primero es tener una billetera digital para poder materializar una compra, se debe tener en cuenta que solo se opera con la moneda del metaverso que hayas elegido. Sin embargo, la mayoría de los metaversos o plataformas de NFT son compatibles con ether, por lo que la opción más recomendada es tener una billetera digital con esta criptomoneda.



Una cuenta en el metaverso escogido (kacaoo, decentraland, sandbx, etc.).

Se necesita elegir dónde se quiere comprar, Decentraland y The Sandbox son las alternativas más populares, pero por lo mismo son las más caras, en su lugar kacaoo es el metaverso para comprar terrenos en el mundo latino, si es que se quiere publicitarse en esta segmentación. Antes de comprar se deberá estudiar muy bien quienes y que ofrecen los vecinos.



Tokens o criptomonedas del metaverso elegido

Para realizar la compra, se deberá asegurarse de que la billetera digital esté vinculada a la cuenta, ya que la tierra se enviará a la billetera como un NFT una vez que la compra sea exitosa y se complete.



¿Por qué y dónde invertir en el metaverso?

Con la evolución de esta nueva tendencia del metaverso, es necesario acercarse a las nuevas tecnologías necesarias para el streaming VR, por ejemplo el salto que ha dado el internet a la web 3.0 y en todo lo que actualmente se trabaja en las empresas de tecnología para llevar absolutamente todos los bienes y servicios a través de ciudades de realidad Virtual, sin duda, un lugar idóneo para llevar los actuales negocios ofrecidos en un espacio virtual muy cercano a la realidad.



Dicho esto, y ya más familiarizado con esta nueva normalidad de inversión es un buen momento para hacerte de una parcela en una ciudad virtual como kacaoo para el mundo latino o sandbox, y ser parte activa del metaverso y su realidad virtual.







