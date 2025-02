Kadena y la Federación Croata de Fútbol se asocian para revolucionar la participación de los aficionados

(Información remitida por la empresa firmante)

El acuerdo incluye la temporada regular, así como la Copa Mundial de la FIFA 2026 y la Eurocopa 2028

Nueva York, 7 de febrero de 2025.- Kadena, líder de la industria en tecnología blockchain escalable, y la Federación Croata de Fútbol (HNS) han anunciado una innovadora asociación para ofrecer una experiencia de participación digital sin fisuras a los aficionados de la selección croata. Esta asociación abarcará los principales eventos futbolísticos mundiales hasta 2028, incluida la Copa Mundial de la FIFA 2026 y la Eurocopa de la UEFA 2028.



Esta colaboración introducirá activaciones de alta visibilidad, acceso a experiencias VIP y la migración del token de aficionado HNS ERC-20, VATRENI, desde Polygon a Kadena a través de Kinesis Bridge.



"El objetivo de la ficha [VATRENI] es superar los límites de las oportunidades tradicionales de participación de los aficionados en el pasado e introducir una experiencia más centrada en el futuro. Estamos deseando trabajar con nuestros socios para integrar una variedad de nuevas tecnologías en el ecosistema de la Federación Croata de Fútbol, incluyendo herramientas de IA, experiencias virtuales y activaciones personalizadas, aportando una dinámica totalmente nueva a la experiencia del aficionado", dijo Joel Woodman, Jefe de Asociaciones de Kadena.



El Presidente de la HNS, Marijan Kustić, se hizo eco de esta visión: "La misión de la HNS es garantizar el desarrollo del fútbol croata para el futuro, en consonancia con las tendencias no solo en el deporte, sino también en la sociedad en su conjunto, en particular entre los aficionados al fútbol y los seguidores de la selección croata. El mundo de las experiencias de los aficionados está evolucionando tan rápidamente como las criptomonedas y la inteligencia artificial pasan a formar parte de nuestra vida cotidiana, y estamos siguiendo el ritmo y fomentando este desarrollo a través de nuestro proyecto VATRENI".



Esta asociación marca la migración de uno de los primeros proyectos basados en EVM al ecosistema de Kadena con la introducción de la próxima tecnología Chainweb EVM de Kadena. Al aprovechar su infraestructura escalable y segura, Kadena está liderando la adopción de blockchain en el deporte, potenciando la próxima generación de participación digital de los aficionados y estableciendo un punto de referencia en la industria. Más información en: https://kadena.io/hns.



Sobre Kadena

Fundada en Estados Unidos en 2017 por Stuart Popejoy y Will Martino -creadores de la primera blockchain de J.P. Morgan y líderes del Crypto Committee de la SEC-, Kadena ofrece un rendimiento líder en el sector como la única blockchain de prueba de trabajo de capa 1 escalable. El enfoque innovador de Kadena combina la eficiencia energética con una escalabilidad inigualable, lo que la convierte en una infraestructura ideal para la adopción masiva. Con su lenguaje pionero de contratos inteligentes Pact, Kadena ofrece herramientas para crear aplicaciones de cadena de bloques seguras, eficientes y fáciles de desarrollar que responden a las necesidades del mundo real.



Sobre La Federación Croata de Fútbol

La Federación Croata de Fútbol es el órgano rector del fútbol en Croacia, dedicado a la promoción y el desarrollo de la selección nacional. Fundada en 1912, la HNS desempeña un papel central en la organización y gestión de la selección masculina croata, apoyando su participación en las principales competiciones internacionales. Con un sólido legado de éxitos en la escena mundial, la federación se ha comprometido a garantizar la excelencia continuada y el reconocimiento mundial del fútbol croata.



