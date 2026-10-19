(Información remitida por la empresa firmante)

-KAILAS se convierte en patrocinador principal de la FWT China Series, dando inicio a una nueva temporada de freeride bajo el lema BEYOND THE GATE

GUANGZHOU, China, 19 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- El 14 de octubre de 2026, KAILAS celebró en Guangzhou el evento BEYOND THE GATE | KAILAS SNOW SEASON OPENING NIGHT, marcando así el inicio de la temporada de esquí 2026/27. Durante el evento, Zhong Sir, fundador de KAILAS, anunció que la marca se convertirá en el patrocinador principal de la Freeride World Tour (FWT) China Series para la temporada 2026/27, elevando así el nivel de su colaboración con el circuito respecto a la temporada anterior.

A diferencia del esquí en estaciones con pistas acondicionadas, el freeride se desarrolla en terrenos naturales sin preparar, donde los deportistas evalúan las condiciones de la nieve, eligen sus líneas de descenso y se desplazan por la montaña en función de sus habilidades y su capacidad para valorar los riesgos. La FWT China Series tiene programados cuatro eventos de la categoría FWT Qualifier en la estación de esquí de Jikepulin, situada en Hemu (Altay, Xinjiang), durante dos periodos de competición: del 9 al 15 de diciembre de 2026 y del 26 de febrero al 3 de marzo de 2027. El objetivo de este circuito es integrar a los riders chinos en el circuito internacional de competiciones de freeride.

Más allá de la competición, KAILAS está fomentando una comunidad de esquí más amplia a través de la iniciativa BEYOND THE GATE, que conecta a los esquiadores con la cultura de montaña, el asesoramiento profesional y las experiencias compartidas. Este proyecto reúne a entrenadores, guías y esquiadores de montaña mediante clases de esquí, formación en seguridad en terrenos fuera de pista, intercambio de vivencias y servicios en los destinos, animando a más personas a explorar la montaña con los conocimientos y la preparación adecuados, y con respeto por el entorno.

KAILAS continúa apoyando el desarrollo de equipamiento y su puesta a prueba en entornos reales. La temporada pasada, la marca llevó su colección de freeride BM45 a Hemu para realizar pruebas sobre la nieve. Durante el evento, KAILAS también presentó su línea de ropa de esquí TAIGA, diseñada para condiciones de frío extremo. Esta colección combina protección frente a las inclemencias meteorológicas y aislamiento térmico con zonas de transpirabilidad, capucha compatible con casco, faldón antinieve y tecnología RECCO, la cual facilita la localización de los usuarios por parte de los equipos de rescate en caso de avalancha o si se pierden en la montaña.

Con el fin de ayudar a los esquiadores a desenvolverse en entornos de montaña con mayor confianza, KAILAS tiene previsto colaborar con instructores profesionales y especialistas en seguridad frente a avalanchas para ofrecer clases de esquí, formación en seguridad en terreno de montaña y espacios para el intercambio de experiencias. Asimismo, la marca está ampliando sus servicios en destinos como Songhua Lake y Hemu, poniendo a los esquiadores en contacto con guías locales y ofreciendo asesoramiento sobre equipamiento, cursos, sesiones de seguridad y actividades comunitarias.

Mediante colaboraciones en competiciones, equipamiento técnico y servicios sobre el terreno, KAILAS busca apoyar el crecimiento del esquí freeride en China y ayudar a más esquiadores a explorar las montañas con conocimiento, preparación y respeto por el entorno.

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