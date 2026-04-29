(Información remitida por la empresa firmante)

- KaiTu Technology: Transformando el equipamiento móvil industrial global con IA integrada; su debut en Norteamérica marca el inicio de una nueva aventura global

SANTA CLARA, California, 29 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- KaiTu Technology (MightyCargo) hizo su debut en Norteamérica en la primera Cumbre de Innovación en IA Incorporada celebrada en Santa Clara, lo que marca una nueva fase en la estrategia de la compañía para modernizar los equipos móviles industriales globales mediante la IA incorporada y las nuevas energías.

Bajo el lema "Codificando el futuro juntos", la cumbre reunió a innovadores globales en inteligencia artificial y robótica. Un vicepresidente de KaiTu Technology pronunció un discurso de apertura en el que analizó las tendencias del mercado multimillonario de montacargas y robots móviles autónomos (AMR). Compartió el enfoque estratégico de la compañía en montacargas eléctricos de conducción inteligente y AMR de servicio pesado, así como su hoja de ruta tecnológica y su plan de expansión global para definir la próxima generación de equipos móviles industriales con IA.

Como expositor destacado, KaiTu demostró sus principales fortalezas, entre las que se incluyen carretillas elevadoras eléctricas de conducción inteligente, robots móviles autónomos (AMR) de alta resistencia y soluciones de colaboración robótica en enjambre. La empresa presentó soluciones integrales, inteligentes, ecológicas y eficientes para la manipulación de materiales, abarcando operaciones de almacén eficientes, pruebas de cargas extremadamente pesadas y manipulación automatizada en entornos complejos, transformando la percepción global de los equipos industriales inteligentes de China.

KaiTu Technology es un desarrollador y fabricante global de robots móviles industriales. Su compromiso es transformar el sector de equipos móviles industriales a nivel mundial mediante la integración de IA y la creación de un ecosistema tecnológico integral, desde la inteligencia artificial de una sola máquina hasta la colaboración en enjambre. Con sede en Suzhou, la empresa reúne a expertos de alto nivel en robótica, IA, control eléctrico y estructuras mecánicas, con capacidad de producción a gran escala y distribución global. Bajo la filosofía de "Forjar nuevos caminos, liderar el futuro inteligente", KaiTu se dedica a impulsar la fabricación inteligente china a nivel mundial.

Durante su debut en Silicon Valley, KaiTu se relacionó con importantes empresas de logística, instituciones de inversión e institutos de investigación norteamericanos, recibiendo gran interés y comentarios positivos, sentando así una base sólida para una expansión más profunda en Norteamérica. La compañía afirmó que este debut servirá como punto de partida para seguir impulsando la transformación de los equipos móviles industriales globales mediante la IA integrada, mostrar la fabricación inteligente china a escala mundial y proporcionar a sus clientes soluciones de manipulación de materiales más fiables, eficientes e inteligentes para impulsar la automatización industrial, la inteligencia artificial y el desarrollo sostenible.

Sitio web oficial: https://www.mightycargo.tech/

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2968898/1.jpg

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