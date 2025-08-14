Kandao se asocia con Fraunhofer IIS para mejorar el rendimiento de audio en toda su línea de productos

(Información remitida por la empresa firmante)
SHENZHEN, China, 14 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Kandao Technology, empresa innovadora y galardonada en soluciones de imagen de 360° y videoconferencia, se complace en anunciar una colaboración estratégica con Fraunhofer IIS, una de las instituciones de investigación de audio más prestigiosas del mundo. Esta colaboración incorpora las avanzadas tecnologías de audio upHear de Fraunhofer IIS a las cámaras Meeting Series y QooCam 360 de Kandao, mejorando aún más la experiencia de sonido en todos nuestros productos.
Centrándose en la claridad del sonido y la combinación inteligente de audio y vídeo, Kandao perfecciona la forma en que los usuarios escuchan y se conectan. Al integrar el procesamiento de audio upHear de primera clase de Fraunhofer IIS, Kandao ha mejorado significativamente la claridad de la voz, reducido la latencia e implementado una cancelación de eco robusta y precisa, factores clave para el éxito de nuestra certificación Zoom para los dispositivos Kandao Meeting.
Acerca de Fraunhofer IIS
Fraunhofer IIS, parte de la prestigiosa Sociedad Fraunhofer de Alemania, es reconocido internacionalmente por ser pionero en formatos de audio como MP3 y AAC. Con décadas de experiencia en procesamiento de señales de audio y sonido inmersivo, sus tecnologías son fundamentales en la electrónica de consumo, la radiodifusión profesional y las comunicaciones a nivel mundial.
Avances de audio en la línea de productos de Kandao
Las cámaras QooCam 360 ahora cuentan con captura de audio espacial inmersiva para una reproducción de entorno de sonido más realista, reducción de ruido inteligente para minimizar las distracciones de fondo y supresión de ruido del viento para garantizar una captura de audio clara en entornos al aire libre.
Los dispositivos de la serie Kandao Meeting están mejorados con tecnologías avanzadas de procesamiento de audio del catálogo upHear, como la cancelación de eco acústico superior y la cancelación de ruido basada en IA. Juntos, facilitan una comunicación nítida e ininterrumpida, una grabación de audio de alta calidad de 360 grados y garantizan que todos los participantes se escuchen con claridad.
Esta alianza entre Kandao y Fraunhofer IIS es más que una simple colaboración: es una visión compartida para revolucionar la forma en que la tecnología conecta con las personas. Juntos, Kandao y Fraunhofer IIS están elevando el estándar de la innovación en audio a nivel mundial.
