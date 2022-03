Kandao Meeting S gana el premio Red Dot Design Award 2022 por su rendimiento en reuniones híbridas

SHENZHEN, China, 30 de marzo, 2022 /PRNewswire/ -- Kandao Meeting S, una cámara de videoconferencia inteligente de gran angular de 180°, ha logrado un hito en el diseño al recibir el premio Red Dot en la categoría 'Diseño de producto', destaca entre miles de productos de más de 70 países.

Kandao Meeting S es el producto de tercera generación de Kandao Meeting Series. Esta línea de productos está diseñada para realizar una reunión híbrida satisfactoria en todos los sentidos: visión clara, sonidos circundantes, cancelación de ruido y control inteligente. Ha sido ampliamente utilizada por empresas, organizaciones sin fines de lucro y universidades de todo el mundo para configurar un nuevo funcionamiento híbrido o estudiar el espacio bajo la nueva normalidad. Kandao Meeting Series ha ganado muchos premios internacionales autorizados, como los premios CES Innovation Awards, iF Design Awards, IDEA Design Award, Japan Good Design Award. En comparación con Meeting Pro, Meeting S es más adecuado para reuniones de grupos pequeños y es lo suficientemente liviano como para llevarlo durante un viaje de negocios. Esta cámara todo en uno cuenta con su algoritmo de seguimiento de IA mejorado, sistema de audio dúplex completo, sistema Android incorporado y diseño portátil innovador.

El revolucionario algoritmo AI 3.0 permite que Kandao Meeting S ubique y rastree con precisión a la persona que habla, y múltiples modos y funciones están preestablecidos para adaptarse a diferentes escenarios. Con la ayuda de estas funciones de manos libres, puede dejar de lado su controlador y solo concentrarse en la reunión, es la solución de trabajo híbrida mejorada que nunca querrá perderse.

Un sistema de audio full-duplex con una matriz de ocho micrófonos y un altavoz Hi-Fi está equipado para producir un sonido asombroso y fascinante. Gracias a la técnica de adquisición de audio premium, logra un rango de captación de cinco metros, se transformará en una experiencia siempre agradable que redefinirá su comprensión del trabajo remoto.

Kandao Meeting S viene con un poderoso modo independiente. Con un sistema operativo Android incorporado, es compatible con muchos de los principales programas de conferencias en línea, lo que elimina la necesidad de una computadora externa.

Esta no es la primera vez que Meeting S está en la lista ganadora de un premio internacional de diseño, también ha sido reconocida por los Premios a la Innovación CES 2022. Pero ser galardonada con este prestigioso premio es otra gran afirmación de nuestra tecnología innovadora.

Acerca de Kandao:

Kandao Technology es una empresa de alta tecnología que se adhiere a la misión de "crear productos de imágenes distinguidos, enriquecer la experiencia de la vida humana" e impulsada por el desarrollo mutuo de hardware y software, Kandao es pionera en el campo de la tecnología VR, cámaras Ultra-HD y cámaras de videoconferencia.

Kandao establece un récord por ser la primera empresa china galardonada con los premios CES Best of Innovation Awards en la categoría de imágenes digitales, y la primera empresa china que ganó el Japan Good Design Award Best 100 en la categoría de cámaras. A lo largo de los años, Kandao ha ganado muchos premios internacionales autorizados, como los Premios a la innovación CES, los Premios de diseño iF, el Premio de diseño Red Dot, el Premio de diseño IDEA, el Premio al buen diseño de Japón y el Premio de diseño alemán.