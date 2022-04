Kandao Obsidian Pro the Winner of Red Dot Award 2022

Kandao Obsidian Pro the Winner of Red Dot Award 2022 - KANDAO TECHNOLOGY CO., LTD./PR NEWSWIRE

- Kandao Obsidian Pro gana el premio Red Dot por ser la primera cámara VR panorámica 3D cinematográfica de 12K

SHENZHEN, China, 1 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- Kandao Technology anunció que Kandao Obsidian Pro, una cámara 12K 60FPS 360 lista para VR creada específicamente para contenido cinematográfico de alta calidad, recibió una distinción en el Red Dot Award 2022 por su diseño de producto. Equipado con un giroscopio de nueve ejes, ocho sensores APS-C, control de apertura electrónico en la lente y rango dinámico de 14 pasos, captura fácilmente detalles ricos y estabilizados a medida que pasa de entornos oscuros a claros. Además de la grabación de video, tener la función de transmisión panorámica en directo de 8K 30FPS y 6K 60FPS también lo convierte en una opción popular para eventos importantes en todo el mundo.

El diseño cuidado y la sofisticada estructura de su lente es uno de los símbolos más típicos de ser una cámara cinematográfica. El diámetro del primer elemento del cristal Lens es de 10 cm, mientras que el peso de cada lente es de 800 g. Con un diseño óptico de 14 elementos y 10 grupos, la dispersión cromática y el color falso se reducen considerablemente. La tecnología de revestimiento multicapa de alta precisión y el material de zafiro reducen aún más el deslumbramiento y las imágenes fantasma y logran un rendimiento óptico espectacular. Kandao tomó la delantera en el diseño de la cámara VR con apertura ajustable y distancia de enfoque. De f2.8 a f16, cuenta con 16 paradas de exposición ajustable para controlar con precisión la profundidad de campo y lograr un efecto de desenfoque de movimiento.

El software de apoyo integral se proporciona en forma de solución de realidad virtual completa. Kandao Studio está desarrollado para unir fácilmente y acelerar el proceso de postproducción. Kandao Live es para el ajuste de la configuración en tiempo real de la transmisión en vivo, la salida RTMP y SDI, logrando una selección de imagen en imagen y tasas de bits. Aún más, los metadatos del giroscopio Obsidian Pro se han integrado a Mistika VR para la unión de filmaciones, mientras que Mistika Boutique colabora para ofrecer el conjunto de herramientas profesionales de gradación de color, efectos visuales, 3D estéreo y acabado para VR360°.

Hasta ahora, Obsidian Pro ha obtenido el premio Red Dot Design Award, los premios CES Innovation Awards, el premio IDEA Bronze y el premio Good Design BEST 100. Tal como lo elogió el juez del Good Design Award, "Se trata de un producto extraordinario que causó sensación en el campo de los equipos ópticos dominado por los fabricantes nacionales establecidos".

Acerca de Kandao

Kandao Technology es una empresa de alta tecnología que se adhiere a la misión de "crear productos de imágenes distinguidos, enriquecer la experiencia de la vida humana" e impulsada por el desarrollo mutuo de hardware y software, Kandao es pionera en el campo de la tecnología VR, Ultra- Cámaras HD y cámaras de videoconferencia.

Kandao establece un récord por ser la primera empresa china galardonada con los premios CES Best of Innovation Awards en la categoría de imágenes digitales, y la primera empresa china que ganó el Japan Good Design Award Best 100 en la categoría de cámaras. A lo largo de los años, Kandao ha ganado muchos premios internacionales autorizados, como los Premios a la innovación CES, los Premios de diseño iF, el Premio de diseño Red Dot, el Premio de diseño IDEA, el Premio al buen diseño de Japón y el Premio de diseño alemán.

https://www.kandaovr.com/Obsidian-Pro/