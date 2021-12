Kapotha: opiniones y reflexiones de una marca en continuo crecimiento (parte 1)

Madrid, 13 de diciembre de 2021.-

Hablamos con Gonzalo Garrido, el principal artífice de Kapotha, la marca española de maquinaria de jardinería, forestal y agrícola que ha hecho de la excelencia su principal rasgo corporativo y el auténtico motor que da sentido a la firma.

Charlamos con él después de asistir a la XXIII edición de Agroexpo en Bogotá. Nos explica de primera mano cómo ha crecido la marca en los últimos años y los desafíos a los que se enfrenta tras los enormes cambios que se han precipitado tras el impacto que ha supuesto la pandemia Covid.

En esta entrevista desgranamos el testimonio apasionado de este CEO, que nos explica cómo, sobre el sustrato de ideas, valores, opiniones de Kapotha, ha conseguido articular un camino de crecimiento hacia el éxito.

¿Cuéntanos qué tal os ha ido en Agroexpo?

Es el segundo año que asistimos. Es la principal feria de productos agrarios de toda la zona comprendida entre Centro y Sudamérica. Más de 100.000 visitantes, más de 400 empresas… Desde luego, el mejor altavoz posible para Kapotha en esta zona geográfica. Nosotros buscamos incansablemente este tipo de oportunidades en el país que sea. Allí donde podamos darnos a conocer, allí vamos a estar.

¿Habéis conseguido haceros oír?

Regreso muy contento, la verdad. Llevamos varios años estableciendo lazos comerciales y de distribución en Ecuador, Venezuela y Colombia, pero es realmente en este país donde iniciamos nuestra experiencia piloto. Todo está yendo tan bien que hemos decidido dar un importante salto hacia delante.

Hemos de tener en cuenta que el proceso de internacionalización de Kapotha empezó hace unos cuatro años, la marca va camino de cumplir los siete años. En Europa, además de en España, ya estamos en Francia, Italia y Portugal. En África, hemos tendido los primeros puentes en Libia. En lo que se refiere a Latinoamérica, antes de esta Agroexpo, como comentaba, nos habíamos establecido en Colombia, Venezuela y Ecuador, desde la feria podemos afirmar ilusionados que abrimos un prometedor camino en Salvador, Guatemala y Perú.

Desde luego que nos estamos haciendo oír, estamos creciendo.

¿Cuál es el principal secreto detrás del éxito de vuestro proceso de internacionalización?

Te lo va a decir cualquier comercial de cualquier sector, si tienes un buen producto de una marca sólida, es fácil creer en lo que haces y eso lo percibe el comprador y acaba apostando por ello. Nosotros siempre hemos tenido muy claro que, para que Kapotha se abriera paso, teníamos que conseguir que nuestra marca fuera sinónimo de calidad.

Para hacer esto realidad, hemos diseñado un sistema de calidad propio que cubre dos ámbitos fundamentales.

Por un lado, el de nuestra empresa. Cuidamos todos los detalles de forma exhaustiva y establecemos un canal de comunicación que conecta a nuestros técnicos e ingenieros con los comerciales, los asesores, administrativos, etc, todo ello, a nivel interno, Ahí no debe quedarse la cosa, para nosotros es fundamental que esa comunicación interna se transforme en un diálogo intenso, fluido y productivo con nuestros clientes. Lo importante es que desde las fases de diseño, venta y postventa de la maquinaria, los principales actores del proceso estén conectados, fluya el feedback de un extremo a otro, no quede ningún cabo suelto.

Rastreamos continuamente las opiniones de Kapotha que se producen en todos los canales y de todos los implicados. Queremos saber qué piensan en cada momento de nosotros. Esto es una información valiosísima.

Además, entendemos todo este esfuerzo por países, adecuando nuestra maquinaria y nuestra actividad general en función de la idiosincrasia de cada territorio. Desde el diseño del packaging, pasando por la ergonomía o la configuración técnica de cada equipo, todo está pensado y repensado para responder de la mejor manera posible a los diferentes usuarios de los distintos territorios nacionales que cubrimos.

El otro pilar es nuestra relación con los proveedores (tanto de tecnología como de servicios) con los que trabajamos codo con codo. Aquí somos incluso más exigentes. La idea es incorporar a las empresas que trabajan con nosotros a nuestro sistema de calidad para que alcancen los elevados estándares que nos hemos autoimpuesto.

Cada detalle cuenta, cada parte del proceso es importante. Nuestro control de calidad es exhaustivo y diario, nunca se detiene en pos de conseguir la satisfacción del cliente porque ésta se traducirá en la compra de hoy y en la de mañana. Es la única forma de alimentar el prestigio de la marca.

